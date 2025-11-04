為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園首度試辦「2025年長者圓夢計畫」 祭出80萬獎勵金鼓勵長輩動起來

    2025/11/04 18:17 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市政府體育局今年首度試辦「長者圓夢計畫」，結合專業運動指導人力，將健身指導與課程規劃，融入長者日常生活場域。圖為桃園區寶安社區配合開辦運動課程。（記者鄭淑婷攝）

    桃市府體育局今年首度試辦「長者圓夢計畫」，結合專業運動指導人力，將健身指導與課程規劃，融入長者日常生活場域，今（4）日在桃園區寶安社區發表，希望藉此讓運動走進社區，讓長輩一起動起來，為鼓勵長者將運動化為生活習慣，也祭出獎勵辦法總獎金額度高達80萬元，最大獎日本東京來回機票。

    體育局長許彥輝表示，今年透過與桃園市各醫療院所等據點合作，邀請設籍桃市、年齡介於65至80歲，具有運動意願的長者參與，目前共招募196人參與，藉由運動處方課程，如結合基礎體適能訓練與老人防跌安全講習，提升長者身體機能、平衡能力與日常生活獨立性。

    體育局表示，「長者圓夢計畫」已全面啟動，總計開設15個據點、15個班次，每班為期8週共16堂課程，為確保教學品質與運動安全，課程師資皆須具備運動部中級國民體適能指導員資格，並由運動或醫學專業人員擔任指導員，負責進行專業的檢測評估與個別化指導，所有參與長者皆須於課程前後，完成高齡者功能性體適能檢測，藉此追蹤並量化運動介入後的健康改善成效。

    為鼓勵長者持續參與，並將「樂齡動起來」理念化為生活習慣，體育局也設立多元且具吸引力的獎勵辦法，獎勵項目涵蓋參加獎、全勤獎、進步獎、分組排名獎及幸運抽獎等，獎品包含超商、全聯禮券，總獎勵額度高達80萬元，最大獎更祭出日本東京來回機票。

    桃園區寶安里長陳月花表示，里內辦理長者圓夢計畫後反應很好，規劃的運動不只很適合長輩，也達到運動、流汗的效果，很願意持續配合體育局開課，也希望能提高開課頻率，每週都能有課程。

