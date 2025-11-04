竹市慈雲空橋工程進度達43.9％ 年底吊裝鋼構將縮減車道

竹市慈雲空橋工程目前實際工程進度已達43.9%。（市府提供）

新竹市府推動「新竹市慈雲路空中行人步道橋工程」，提供關埔地區居民人本友善的通行環境。代理市長邱臣遠今前往視察施工進度表示，慈雲路是連結竹科與竹北的重要幹道，平日車流量大，假日更易壅塞，空橋完工後，將可串聯兩側生活圈、分流人車動線，大幅提升通行安全，也讓街景更具層次與質感。

市府表示，希望慈雲路空橋不只是連結兩端的道路，更是一座能讓人願意停下腳步、抬頭欣賞的橋。慈雲空橋完工後，將成為竹科生活圈的重要步行動線，不僅讓行人穿越慈雲路更安全，也將成為串聯綠廊與社區的重要景觀亮點，讓市民走得安心。期盼完工後，市民就能走在林蔭、光影與微風之間，體驗獨屬於竹市的城市風景。

工務處表示，慈雲空橋目前實際工程進度已達43.9%，已完成東西兩側基樁及橋墩基座工程，現正進行橋柱鋼筋綁紮及模板組立作業，預計年底將進入臨時鋼構平台吊裝階段。屆時施工期間，慈雲路白天將縮減雙向車道通行，預計為期6天；夜間則採單向封閉施工，為期約10天，北上車輛請改道慈濟路、南下車輛則可改由立鵬路通行。市府提醒用路人提早規劃行程，相關交通管制資訊將提前公告於市府官網及社群平台，確保施工安全與交通順暢。

工務處指出，空橋設計除整合原有交通指標與號誌系統，更設置兩座電梯設備，搭配無障礙坡道與友善照明設計，無論是長者、孩童或行動不便者，都能輕鬆安全使用。未來完工後，整體橋體造型將與林蔭廊道景觀相互呼應，展現城市新風貌。

