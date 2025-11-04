為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖秋冬空運仍一票難求 11/6-11/10加班機時刻表出爐

    2025/11/04 17:57 記者劉禹慶／澎湖報導
    時序進入秋冬觀光淡季，澎湖空運機票仍一票難求。（記者劉禹慶攝）

    秋冬澎湖空運機票仍一票難求，立委楊曜服務處及澎湖縣政府因應民眾機位需求，再協調加開11月6日至10日加班機，其中台北航線11月6日起至10日每日各增開1班，高雄航線11月7日加開1班，請尚有機位需求民眾逕洽立榮、華信航空公司全球資訊網、App、7-ELEVEN ibon 、全家FamiPort訂位購票。

    旅遊處表示，經統計航空公司運量，今年11月來回共2344架次，座位數16萬5676，較去年2486架次，座位數18萬5420同期減少10%，日前澎湖航空站台北航線於3日至10日每日訂位客滿，惟於3日及今（4）日現場仍有多班空位。

    澎湖縣政府旅遊處籲請民眾訂位後依航班時間去搭乘，避免重復訂位，也提醒如因故無法搭乘原訂航班時，務必儘早取消訂位，最遲於航班起飛前通知航空公司取消訂位，以利有需求民眾可選擇搭乘。

    另外，澎湖縣政府旅遊處提醒呼籲民眾外出旅遊或返鄉，應儘早規劃行程，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補，如訂不到機位可先逕洽各航空公司官網或語音專線候補訂位。澎湖縣政府將隨時掌握民眾機位需求，洽請民航局協調各航空公司增開加班機。也希望民眾能加入澎湖縣政府LINE官方帳號及澎湖縣政府旅遊處臉書，以利提供相關交通資訊。

    澎湖空運困境，民眾希望航空公司放大機型飛行。（記者劉禹慶攝）

