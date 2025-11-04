為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「布丁捏塑工作坊」用客家3寶打造IP角色 竹縣副縣長走訪體驗

    2025/11/04 18:06 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣「布丁捏塑工作坊」把代表客家的花布、土樓，以及艾草轉化為如圖中3個IP角色。（記者黃美珠攝）

    新竹縣「布丁捏塑工作坊」把代表客家的花布、土樓，以及艾草轉化為如圖中3個IP角色。（記者黃美珠攝）

    新竹縣地方型SBIR所培養的亮點企業「布丁捏塑工作坊」，利用客家3寶：花布、土樓、艾草創造出3個IP角色：童小花、樓仔、以及綠包，推出文創DIY材料包，也創作出IP的角色故事電影，透過湖口好客文創園區、新瓦屋客家文化保存區等通路推廣，也經由手作體驗深入縣內20多所偏鄉學校與教育機構擴散計畫創新成果。

    縣副縣長陳見賢今天下午特別走訪，把他們的成功經驗介紹給其他有志創業者參考，還親自使用他們的材料包體驗手作。

    陳見賢說，新竹縣有不少具在地特色的文創產業，布丁捏塑工作坊研發推廣具客家文化特色的產品，結合企業CSR理念，把創新成果推廣到縣內偏鄉學校，成功建立品牌形象，也擴大文化教育的影響力。縣府將持續協助中小企業在友善的創新環境中發展，透過產官學研交流，提升有限資源的運用效益，幫助地方中小企業成為產業創新的典範。

    縣府產業發展處長陳偉志說，新竹縣地方型SBIR計畫從2019年迄今補助175家業者，總投入1億3547萬7000元，已創造超過5.4億產值；等於縣府每補助1元，就帶動轄內中小企業產出4元，對整體中小企業產業發展很有幫助。布丁捏塑工作坊未來還將持續延伸，推出梅干扣肉、擂茶、麻糬等延伸角色，打造「文化寶寶」系列，成為新竹縣的文化代表。

    新竹縣副縣長陳見賢實際體驗「布丁捏塑工作坊」的文創產品手作。（記者黃美珠攝）

    新竹縣副縣長陳見賢實際體驗「布丁捏塑工作坊」的文創產品手作。（記者黃美珠攝）

