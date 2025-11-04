踩到未爆彈？紅鳩受創「頭蓋骨全露」 緊急縫合搶回小命

南投有幼體紅鳩遭到撞擊，頭皮出現大面積撕裂傷，頭蓋骨完全暴露，被獸醫形容是「踩到未爆彈」，經緊急縫合才救回小命。（野生動物急救站提供）

南投近期有隻幼體紅鳩遭到撞擊，頭皮出現大片撕裂傷，整個頭蓋骨完全暴露，傷勢嚴重被獸醫形容是「踩到未爆彈」，所幸經野生動物急救站縫合才救回小命，急救站說，野外鳥類有時會因撞到建物或電線導致撕裂傷，民眾若發現可儘速送往急救，幫助野生動物生還。

野生動物急救站指出，當時小紅鳩被送來急救時，獸醫在頭皮發現大面積撕裂傷，傷口從左眼眼角一路延伸到右側後腦勺，導致頭蓋骨完全暴露在外，檢傷也發現頭骨有骨折，雖然傷勢嚴重，但小紅鳩精神尚可，眼睛有神、叫聲宏亮，展現滿滿求生慾。

之後獸醫替小紅鳩清理傷口與縫合，並定期清創，搭配藥物治療，目前恢復良好，頭蓋骨傷勢並未造成永久傷害，傷口癒合也長出羽毛，已在進行野放訓練，急救站人員還以動漫「怪醫黑傑克」的諧音，取名為怪醫「黑鳩克」。

急救站表示，鳥類在戶外有時會遭到攻擊，或不慎撞到建築物，擦撞到電線等人工構造物造成撕裂傷，若能及時送醫就有存活機會，這隻小紅鳩雖傷勢嚴重，但因精神、體力都不錯，經悉心照料才順利康復，待訓練後確認可自行覓食，就會進行野放。

