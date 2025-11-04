為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    踩到未爆彈？紅鳩受創「頭蓋骨全露」 緊急縫合搶回小命

    2025/11/04 17:44 記者劉濱銓／南投報導
    南投有幼體紅鳩遭到撞擊，頭皮出現大面積撕裂傷，頭蓋骨完全暴露，被獸醫形容是「踩到未爆彈」，經緊急縫合才救回小命。（野生動物急救站提供）

    南投有幼體紅鳩遭到撞擊，頭皮出現大面積撕裂傷，頭蓋骨完全暴露，被獸醫形容是「踩到未爆彈」，經緊急縫合才救回小命。（野生動物急救站提供）

    南投近期有隻幼體紅鳩遭到撞擊，頭皮出現大片撕裂傷，整個頭蓋骨完全暴露，傷勢嚴重被獸醫形容是「踩到未爆彈」，所幸經野生動物急救站縫合才救回小命，急救站說，野外鳥類有時會因撞到建物或電線導致撕裂傷，民眾若發現可儘速送往急救，幫助野生動物生還。

    野生動物急救站指出，當時小紅鳩被送來急救時，獸醫在頭皮發現大面積撕裂傷，傷口從左眼眼角一路延伸到右側後腦勺，導致頭蓋骨完全暴露在外，檢傷也發現頭骨有骨折，雖然傷勢嚴重，但小紅鳩精神尚可，眼睛有神、叫聲宏亮，展現滿滿求生慾。

    之後獸醫替小紅鳩清理傷口與縫合，並定期清創，搭配藥物治療，目前恢復良好，頭蓋骨傷勢並未造成永久傷害，傷口癒合也長出羽毛，已在進行野放訓練，急救站人員還以動漫「怪醫黑傑克」的諧音，取名為怪醫「黑鳩克」。

    急救站表示，鳥類在戶外有時會遭到攻擊，或不慎撞到建築物，擦撞到電線等人工構造物造成撕裂傷，若能及時送醫就有存活機會，這隻小紅鳩雖傷勢嚴重，但因精神、體力都不錯，經悉心照料才順利康復，待訓練後確認可自行覓食，就會進行野放。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播