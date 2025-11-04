為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    林凡、林芯儀大咖來了! 高雄5星酒店跨年派對 明開放預購

    2025/11/04 17:33 記者許麗娟／高雄報導
    高雄萬豪酒店12月31日晚間舉辦「迎光翱翔2026跨年派對」，提供Buffet餐點、歌手演唱抽獎等活動。（高雄萬豪酒店提供）

    高雄萬豪酒店12月31日晚間舉辦「迎光翱翔2026跨年派對」，提供Buffet餐點、歌手演唱抽獎等活動。（高雄萬豪酒店提供）

    剩下不到2個月就要迎接2026年，高雄萬豪酒店將於12月31日舉辦「迎光翱翔2026跨年派對」，除了享用Buffet料理、抽獎活動，現場也有歌手「療癒天后」林凡與「億萬歌姬」林芯儀演出，並將直播義大999秒跨年煙火陪民眾歡樂跨年。

    高雄萬豪酒店指出，「迎光翱翔2026跨年派對」將於晚間8點30分開放報到，9點30分活動正式開始，3個小時派對期間，有林凡、林芯儀兩位歌后輪番Live演出、超值豪禮抽獎活動，以及義大999秒藍色流星雨煙火直播。

    現場自晚間9點至11點供應主廚精選的海陸珍饈、甜點等豐盛的自助饗宴，另設有精選酒水販售區，提供調酒與啤酒，邀賓客舉杯共賀新年。入場賓客皆可獲得專屬紀念手環及摸彩券，特別準備多達17項超值好禮，包括住宿券、餐飲禮券、精緻禮盒與休閒中心體驗券等，將在倒數前夕陸續抽出幸運得主。

    跨年派對於11月5日上午10點起於高雄萬豪酒店官網「線上購物

    https://hotels.qrgo.com.tw/khhmarriott/）」開放預購，酒店亦推出跨年住房專案」，經典客房每房每晚8888元起，享跨年派對入場資格及翌日自助早餐。

