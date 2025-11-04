為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台日高峰會「IZA鎌倉」登場 高雄議會「白黃搭」成嬌點

    2025/11/04 17:41 記者王榮祥／高雄報導
    第11屆台日交流高峰會「IZA鎌倉」今盛大登場，高市議長康裕成率跨黨派議員出席，並和4位女議員一起穿著白色西裝搭配黃色絲巾，成為會場「嬌」點。（高市議會提供）

    第11屆台日交流高峰會「IZA鎌倉」今盛大登場，高市議長康裕成率跨黨派議員出席，並和4名女議員一起穿著白色西裝搭配黃色絲巾，成為會場「嬌」點，也間接展現高市議會與日本各縣市議會交流的重視與巧思。

    集結台灣與日本地方議會的台日交流高峰會今年邁入第11屆，曾擔任第4屆主辦城市的高雄市議會沒缺席，議長康裕成率議會國民外交促進會邱于軒、鄭孟洳、白喬茵、陳幸富等4位副會長，及李雨庭、蔡金晏、黃文志等議員，組成跨黨派代表團與會，和台北駐日經濟文化代表處代表李逸洋，及近70個日本地方議會和友台政壇、企業人士面對面交流。

    康議程特別偕同4名女議員，同步以白色西裝外套，搭配亮眼黃色絲巾登場，凸顯高雄女性政治人物的自信與專業形象，也成為會場中的「嬌」點；陳幸富議員則身穿布農族傳統服飾，讓台灣特色在國際場合中被世界看見。

    康裕成指出，高市議會與日本關係密切，今年更以跨黨派組合以及別具巧思的服裝參與這項台日交流盛會，藉此展現對台日議會外交的團結與重視。

    此外，主辦方神奈川縣議會的杉山信雄議員，特別繫上由前駐日代表、時任高雄市長謝長廷所致贈的領帶，展現對台灣與高雄的友好情誼，也讓康裕成直呼感動。

    本次大會共同發表神奈川宣言，向日本政府提出五大建言，包括儘速制訂「台日關係基本法」、持續支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等國際組織及架構、積極促成台灣加入CPTPP等。

    會中也公布2026由名古屋接棒舉辦第12屆台日交流高峰會，獲全場歡呼與祝福，康裕成期待透過經驗分享與各項交流合作，讓年度盛會能長久延續。

    第11屆台日交流高峰會「IZA鎌倉」今盛大登場。（高市議會提供）

