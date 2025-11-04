台中豬瘟防疫一再出包 議員林德宇：據我所知盧秀燕大表震怒

林德宇在議會連追問黃國榮，盧秀燕有沒有震怒。（記者蘇孟娟攝）

台中成台灣非洲豬瘟破口，因疫調及因應狀況百出，還遭農業部長陳駿季批是「自走砲」，更點名台中市長盧秀燕是「台中指揮官」，應詳細說明；針對防疫疏漏連環爆，招致外界猛烈質疑，盧秀燕連日來力持鎮定，甚至強調「及時拆彈、化解危機」各界關切盧秀燕真實反應，台中市副市長黃國榮今在議會被議員林德宇逼問「市長到底有沒有震怒」，黃國榮說，市府每天均會開會掌握各局處防疫作為，「你想也知道」。

林德宇指出，台中爆發疫情迄今，盧秀燕「連一句道歉都沒有」，甚至狀況連連靠中央救火，她卻大言不慚，今天竟還在講「及時拆彈、化解危機」，「這種話也敢講」，他問黃國榮最近有沒有跟市長溝通，面對市府局處到處點火作為，「她有沒有震怒」。

黃國榮只說，市府每天都有相關會議，但林德宇再追問，盧秀燕有沒有震怒，這兩天有沒有懲處規劃；黃國榮不得已才坦言，「你想也知道」、「不用講也知道」。

林德宇也說，據他所知盧秀燕有大表震怒，盧秀燕自己沒有道歉，但對農業局及環保局狀況百出，市府也沒有態度；他問，週五（7日）議會緊急增加非洲豬瘟專案報告，農業局長張敬昌及環保局長陳宏益會不會進議場，黃國榮強調，兩人當然會到議會報告，至於懲處問題，市府要分階段處理，目前就是全力防疫。

黃國榮（左前）被林德宇連連追問曝盧秀燕真實反應。（記者蘇孟娟攝）

