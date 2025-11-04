桃捷綠線擴大動態測試 首度長距離、高速運轉載人

桃園綠線捷運列車外觀。（記者余瑞仁攝）

桃園捷運綠線今（4）日進行擴大動態測試，從今年7月的G13南竹中正北站至G14蘆竹中正北站2個高架車站區間，再延伸至G15b坑口站，於北段5個高架車站區間展開動態測試，這是捷運綠線列車首次長距離、高速運轉載人測試。桃園市長張善政表示，捷運綠線的進度加速，目標逐步達成，力拚明年底北段提早通車，對於特定媒體製造謠言及抹黑，市府與工程團隊就是以具體建設進度回應。

張善政今天視察桃園捷運綠線工程進度，首先於G15b站視察車站工程進度，隨後與測試團隊與多名市議員共同搭乘綠線列車，進行高架路段的動態測試，並於G13站下車。張善政說，綠線捷運工程度進持續推進中，地下段的G11及G12站主體結構已大致完成，高架車站也成功送電，同時列車也在7月份在G13至G14站車站進行低速測試，今天於北段5座車站高架路段進行列車動態測試。

捷工局長劉慶豐指出，除了綠捷車廂必須通過嚴格的多階段測試程序，相關主線基礎工程也持續推進，所有工作正有條不紊地加速進行；列車整備方面，捷運車廂正如期自韓國陸續運抵北機廠，目前已累積18列，預計今年底第一批次的20列車可全數如期交付，列車測試工作都會如期展開。

劉慶豐提到，綠線捷運列車從今天開始在主線上進行為期數月的動態測試，測試項目包括列車推進與煞車性能、靠站精準度、過彎穩定性、集電系統可靠度及乘車舒適度等，確保列車性能都能符合契約的規格與標準，為未來通車營運奠定堅實基礎。

劉慶豐說，綠線捷運北段5座高架車站，包括G13至G15b的內部裝修工程正在全力進行，部分車站屋頂板工程已完成，而帷幕牆、內外油漆、天花板及地坪鋪設等作業，也都按預定時程穩健施工，施工團隊也透過定期的協調會議和工地巡察，緊密配合機電系統測試進程，精準掌握工程節點，全力以赴朝明年通車目標邁進。

張善政強調，工程團隊的努力、具體的進度不可忽視，對於先前有媒體空穴來風製造謠言，他深感不齒，現在市府及相關單位以具體的工程進度回應這些謠言，相信未來還有很多挑戰，團隊會朝著目標堅定向前。

張善政（左一）與多名市議員搭乘綠捷列車進行動態測試。（記者余瑞仁攝）

桃園市長張善政今天視察桃園綠線捷運工程進度。（記者余瑞仁攝）

