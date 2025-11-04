高雄殯葬處除弊 3道關卡掃QRCODE嚴控 杜絕錯領或燒錯大體

高雄殯儀館骨灰火化流程全面電腦化，採三道關卡掃QRCODE嚴控。（市府提供）

高雄市殯葬處爆集體收賄百萬插隊燒大體，民政局表示積極除弊革新，強調骨灰火化流程全面電腦化，採三道關卡掃QRCODE嚴控，並無領錯親人骨灰情事，更杜絕燒錯大體可能。

殯儀館骨灰火化流程全面電腦化作業，經查第一殯儀館火化場涉案職工等14人涉嫌收取業者紅包，利用大體間火化空檔時間差，供業者插隊火化大體，雖未影響排隊民眾權益，但收賄行為被檢方以貪污罪起訴，市府全面解雇涉案職工，加強人員法紀教育。

殯管處表示，火化作業流程自105年建立QRcode機制，各階段皆採數位化管理，三階段重複掃描QRCODE，以確認亡者大體身分，並經電腦系統登入及交叉比對，確保火化作業資訊，與大體身分正確一致，如有異動調整火化時間，作業流程持續由資訊系統監控把關，並無領錯親人骨灰情事發生。

殯管處也改革火化作業，原由職工人員處理流程，改由正式公務人員專責辦理，落實火化流程「一人一機」制度，作業人員須逐一掃描QRCODE確認亡者身分，並將所有作業流程顯示於公開資訊螢幕，確保程序透明、火化順序登載記載確實並可隨時稽核。

民政局除督導殯管處確實各項作業流程外，並指派人員每週不定時赴現場稽核，同時於火化場增設出入口門禁管制及監視系統設備，於主要出入口派遣保全人員駐守控管，須持有證明文件人員經核對後始可進入，嚴禁業者及非作業人員進出，徹底杜絕可能舞弊管道。

