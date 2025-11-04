為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄殯葬處除弊 3道關卡掃QRCODE嚴控 杜絕錯領或燒錯大體

    2025/11/04 19:06 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄殯儀館骨灰火化流程全面電腦化，採三道關卡掃QRCODE嚴控。（市府提供）

    高雄殯儀館骨灰火化流程全面電腦化，採三道關卡掃QRCODE嚴控。（市府提供）

    高雄市殯葬處爆集體收賄百萬插隊燒大體，民政局表示積極除弊革新，強調骨灰火化流程全面電腦化，採三道關卡掃QRCODE嚴控，並無領錯親人骨灰情事，更杜絕燒錯大體可能。

    殯儀館骨灰火化流程全面電腦化作業，經查第一殯儀館火化場涉案職工等14人涉嫌收取業者紅包，利用大體間火化空檔時間差，供業者插隊火化大體，雖未影響排隊民眾權益，但收賄行為被檢方以貪污罪起訴，市府全面解雇涉案職工，加強人員法紀教育。

    殯管處表示，火化作業流程自105年建立QRcode機制，各階段皆採數位化管理，三階段重複掃描QRCODE，以確認亡者大體身分，並經電腦系統登入及交叉比對，確保火化作業資訊，與大體身分正確一致，如有異動調整火化時間，作業流程持續由資訊系統監控把關，並無領錯親人骨灰情事發生。

    殯管處也改革火化作業，原由職工人員處理流程，改由正式公務人員專責辦理，落實火化流程「一人一機」制度，作業人員須逐一掃描QRCODE確認亡者身分，並將所有作業流程顯示於公開資訊螢幕，確保程序透明、火化順序登載記載確實並可隨時稽核。

    民政局除督導殯管處確實各項作業流程外，並指派人員每週不定時赴現場稽核，同時於火化場增設出入口門禁管制及監視系統設備，於主要出入口派遣保全人員駐守控管，須持有證明文件人員經核對後始可進入，嚴禁業者及非作業人員進出，徹底杜絕可能舞弊管道。

    高雄殯儀館骨灰火化流程全面電腦化，採三道關卡掃QRCODE嚴控。（市府提供）

    高雄殯儀館骨灰火化流程全面電腦化，採三道關卡掃QRCODE嚴控。（市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播