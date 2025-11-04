台中大坑步道觀音亭遮陰不足 建設局：加強遮陽範圍、種大樹

大坑九號步道觀音亭平台，上層是雲頂觀景區，下層是雲底休憩區。（市府提供）

台中市大坑9號步道終點的觀音亭景觀休憩平台重建完工並已啟用，不但廣場面積也從50平方公尺擴大到350公尺足足放大7倍，平台增加了上、下兩層還有地面層，增加到480平方公尺，放大了2倍的遮陰空間，不過山友還是認為遮陰不夠，建設局長陳大田今天表示，會再規劃觀音亭平台加強遮陰範圍及種植大樹計畫。

一年約有250萬人次登大坑各步道，因為大坑9號步道觀音亭景觀休憩平台有安全上的疑慮，3年前改建，終於在10月22日啟用，此次工程花費8290萬元、面積超過1000坪，其中多數經費用於強化地基與結構安全。

工程擴大平整廣場面積、增設遮陽設施，並採立體化設計提升空間利用率，遮陽面積從原來只有220平方公尺的一個小鐵棚，增加了上、下兩層還有地面層，增加到480平方公尺，放大了2倍的遮陰空間，廣場面積也從50平方公尺擴大到350公尺足足放大7倍。

平台內部規劃綠地廣場與環狀步道，並以複層植栽增加綠意層次，因平台增加了上、下兩層，上層是雲頂觀景區，下層是雲底休憩區，讓遊客能在雲底乘涼、在雲頂賞景，夜間搭配照明設施提升安全性與景觀氛圍，讓登山民眾能安心休憩、親近自然。

不過，啟用後，山友認為，遮陰範圍還是不夠，市議員陳成添更表示，很多山友向他反映，市府應該再增加遮陰的範圍，而九號步道更是可親子共遊的步道，應該提出美樂地計劃，增加小朋友的遊憩設施；陳大田表示，會再研議。

觀景區上設立的靠柱能讓民眾休息。（中市府提供）

市議員陳成添呼籲市府繼續優化大坑觀音亭設施。（記者蘇金鳳攝）

