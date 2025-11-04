為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中動保處人員「亂入」 清消 中央疫場採檢延至明天

    2025/11/04 17:08 記者楊媛婷／台北報導
    非洲豬瘟中央災害應變中心會後記者會，農業部防檢署長杜麗華。（記者陳逸寬攝）

    台中梧棲養豬場爆非洲豬瘟，台中市府經2次清消，案場仍檢出陽性，中央請國防部協助清消，待地面乾燥之際，台中動保處人員卻在1日擅闖清消，導致原定3日採檢延遲，非洲豬瘟中央災害應變中心今（4日）表示，地面仍未乾燥，預計明採檢。

    依世界動物衛生組織（WOAH）規定，若要從疫區重返非疫區，必須自最後一例疫情發生後3個月都沒有其他案例，也必須在案場飼養哨兵豬，確定場內無病毒，爆發非洲豬瘟的台中梧棲養豬場，經中市府二度清消，環境仍被檢出陽性，中央協請專家和國防部的化學兵等入場清消，發現案場內留有厚達10公分的豬糞與多項雜物，強力清潔、消毒達24小時，獸醫所原擬3日乾燥採檢，卻又有台中市動保處人員1日擅闖案場清消，導致無法採檢。

    防檢署署長杜麗華說明，今天到該案場檢視，地面乾燥程度未達標準，預計明天才會執行檢驗工作，她也表示，若要符合WOAH規定，必須是在最後一個案例場清消完成後3個月無案例起算，因此要等採檢結果產出後才能確認，但現階段會盼可自11月6日起算3個月。

    另為防野豬闖入廚餘掩埋場，誤食帶有病毒的廚餘染疫，農業部林保署組長羅尤娟表示，目前全台27處廚餘掩埋場每天都會巡查，並未發現有死亡的野豬，另也已經完成台中霧峰、后里、文山、沙鹿、苗栗縣竹南、花蓮縣玉里等6處廚餘掩埋場，

