為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    斗六鐵路高架延宕 地方質疑政治干擾不排除到交通部抗議

    2025/11/04 16:59 記者黃淑莉／雲林報導
    斗六鐵路行經市區全長6公里有7處平交道、3處陸橋、2處地下道，導致市區交通雍壅塞及妨礙地方發展，地方期盼能高架化。（記者黃淑莉攝）

    斗六鐵路行經市區全長6公里有7處平交道、3處陸橋、2處地下道，導致市區交通雍壅塞及妨礙地方發展，地方期盼能高架化。（記者黃淑莉攝）

    地方期待30年的斗六市區鐵路高架化遲遲沒有下文，雲林縣府、斗六市公所今（4）日下午召開說明會，縣長張麗善表示，縣府2019年提送可行性評估報告，歷經多年努力，沒想到日前交通部回文竟又提出60多項問題要修正，呼籲中央回歸專業思考雲林人的需要。斗六市長林聖爵則說，不排除率鄉親到交通部抗議。

    今天說明會現場約有500名市民到場，林聖爵指出，鐵道貫穿斗六市中心，全長6公里有7處平交道、3處陸橋、2處地下道，導致市區交通壅塞及妨礙地方發展，市公所不到1個月即取得8500份同意連署書，斗六各方面條件都超越鄰近審查通過鄉鎮，希望中央能排除政治干擾回歸專業，大家齊心協力早日實現斗六鐵路高架化。

    張麗善表示，地方6年多來積極爭取斗六鐵路高架化，歷經多次審查及修正，去年6月更與鐵道局針對曲率半徑、臨時平交道設置、內環路陸橋坡度等3個問題討論，達成共識後，隨即發文交通部，卻都沒有下文，沒想到日前中央回文指，因時空背景變化又提出60多意見要修正。

    她說，不清楚中央是站在專業立場，還是有其他立場要阻撓，斗六市民已等了30年，大家已沒有耐心，本月20日要召開審查，希望今天出席的交通部、鐵道局能聽到及重視地方殷切的期盼。

    立委張嘉郡、許宇甄表示，斗六鐵路高架化地方等太久了，6年前提高總經費只要100多億，現增加220多億，地方自籌款也從27億增加至33億，縣議會仍全力支持，就是希望能早日解決迫切問題，但這幾年下來卻發現專業問題不是問題，而是政治干擾，希望身為斗六的民代大家共同推動，不要讓政治干擾專業及影響地方發展。

    交通部鐵路工程科長黎俊彬等人則指出，鐵道高架化牽涉跨部會業務，工程關係到未來安全，斗六係屬高架化第4代，在安全與規畫一定要比過去好，相關單位都會提出意見，中央會加快腳步進行。

    斗六鐵路行經市區全長6公里有7處平交道、3處陸橋、2處地下道，導致市區交通雍壅塞及妨礙地方發展，地方期盼能高架化。（記者黃淑莉攝）

    斗六鐵路行經市區全長6公里有7處平交道、3處陸橋、2處地下道，導致市區交通雍壅塞及妨礙地方發展，地方期盼能高架化。（記者黃淑莉攝）

    斗六市長林聖爵將8500份市民同意斗六鐵路高架化連署書遞交給交通部路政道安司科長黎俊彬。（記者黃淑莉攝）

    斗六市長林聖爵將8500份市民同意斗六鐵路高架化連署書遞交給交通部路政道安司科長黎俊彬。（記者黃淑莉攝）

    斗六鐵路高架化說明會吸引約500名斗六民眾出席關切。（記者黃淑莉攝）

    斗六鐵路高架化說明會吸引約500名斗六民眾出席關切。（記者黃淑莉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播