1至9月旅館住客人次超越疫前 平均房價較去年增18元

2025年1至9月旅館業住客超越去年及疫前2019年同期。（資料照）

我國旅館業約3407家旅館、19.9萬間客房。交通部觀光署統計，2025年1至9月旅館業住客5404.6萬人次，超越2024年及疫前2019年同期；平均房價則是2954元，較去年同期2936元高出18元，主要是物價通膨。

觀光署統計，今年1至9月旅館業住客5404.6萬人次，較去年同期5180.5萬人次，增加224.1萬人次、成長4.3％；較疫前同期5385.7萬人次，增加18.9萬人次、成長0.35％。

住客國籍方面，本國籍3972.4萬人次，較去年同期增加114.3萬人次、成長2.96％；較疫前同期3308.1萬人次，增加664.4萬人次、成長20％。外國籍1432.2萬人次，較去年同期1322.3萬人次，增加109.9萬人次、成長8.3％；和疫前同期2077萬人次相比，恢復約7成。

今年1至9月旅館業客房住用率51.31％，較去年同期49.15％，增加2.16個百分點。客房住用率前5名縣市，台北市67.11％、新竹市67.03％、新竹縣58.37％、台中市53.93％及高雄市53.22％，其中成長幅度亮眼縣市，新竹市、新竹縣、高雄市較去年同期增加8.55％、4.21％及3.54％。

觀光署分析，今年各地努力舉辦大型活動、展覽、演唱會等，有效帶動住宿表現。台北活動及展覽多，也有許多商務客；新竹縣市則是商務及當地舉辦活動，台中也有舉辦活動，高雄則有許多活動及演唱會。

平均房價方面，今年1至9月旅館業2954元，比去年同期2936元高出18元，觀光署分析是物價指數調漲，導致房價略漲。對於民眾感受房價較高，觀光署解釋，部分業者為增加住宿附加價值及體驗豐富度，多有提供一泊二食、溫泉體驗及在地導覽等多元服務內容，將增加的服務費用併入房價中；另外，國人多於房價較高之假日出遊，均是房價感受較高原因。

