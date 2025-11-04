為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏縣補助各鄉鎮市資收車、垃圾車38輛 今年53輛車全數到位

    2025/11/04 17:01 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣各鄉鎮清潔隊領到新車後十分開心。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣各鄉鎮清潔隊領到新車後十分開心。（記者羅欣貞攝）

    為提升垃圾清運效率，屏東縣政府補助各鄉鎮市公所資源回收車及垃圾車，今（4）日在屏東農業科技園區舉辦38輛新車授車典禮，各鄉鎮市公所領回新車後，全縣今年共53輛新車全數到位，展現縣府推動環保政策的決心與行動力。

    授車典禮在熱鬧的鼓聲、祥獅獻瑞中揭開序幕，屏東縣長周春米擔任主祭官，恭請屏東市玉皇宮降龍尊者、伏虎尊者及慈鳳宮媽祖神尊蒞臨加持，象徵縣府對清潔隊員行車與執勤安全的高度重視。周春米表示，祈願所有清潔隊員出門平安、回家平安，感謝他們長期默默守護環境衛生、維護社區整潔的辛勞付出。

    周春米表示，屏東縣近年積極推動「垃圾分三類」政策，在鄉親踴躍配合下，資源回收量持續提升。為強化清運量能並確保第一線人員作業安全，縣府今年自編經費約3600萬元，補助購置5輛垃圾車、16輛資源回收車，同時向環境部爭取補助約4600萬元，購置15輛垃圾車、17輛資源回收車，全年共計53輛，創下歷年新高。

    周春米指出，縣府團隊自去年8月1日起，加強執行垃圾分類破袋檢查，目前合格率達87%，資源回收率也顯著提升達54%。為從源頭減量，更特別規劃廚餘機補助方案，鼓勵民眾落實廚餘分類與回收再利用，減少焚化爐負擔，朝向「垃圾減量、資源循環」的永續目標。

    清潔隊員及環保志工們難掩興奮之情，東港鎮清潔隊員笑著說「有了新車，設備更安全、開起來更穩，我們的工作效率也一定更好，真的很感謝縣府重視第一線人員的需求！」；潮州隊員也表示，這幾年縣府更新車輛的速度真的很快，讓他們每天開工都更安心，也更有榮譽感。

    屏縣補助各鄉鎮市資收車、垃圾車38輛，今舉行授車典禮，新車一字排開十分壯觀。（記者羅欣貞攝）

    屏縣補助各鄉鎮市資收車、垃圾車38輛，今舉行授車典禮，新車一字排開十分壯觀。（記者羅欣貞攝）

