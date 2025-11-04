為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    地方肉品市場自行宣布11/7開市 應變中心：解封須由中央宣布

    2025/11/04 16:53 記者楊媛婷／台北報導
    非洲豬瘟中央災害應變中心會後記者會，農業部林保署組長羅尤娟（左起）、農業部防檢署組長林念農、農業部防檢署長杜麗華、環境部環管署副署長劉瑞祥。（記者陳逸寬攝）

    

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部實施禁運禁宰令，並預計於明天討論是否於11月6日中午12時解封，卻傳出有地方縣市的肉品市場自行宣布7日開市，非洲豬瘟中央災害應變中心今（4日）表示，解封與否須待中央宣布，不可自行宣布解封，會再跟地方宣導並通令禁止。

    隨國內發生非洲豬瘟疫情，農業部實施禁運禁宰令到11月6日中午12時，並預計明天討論解封事宜，卻傳出有地方肉品市場自行宣布7日開市，防檢署署長杜麗華表示，禁宰禁運令是全國一致性措施，解封也必須由中央宣布，若地方自行解封，恐增加防疫的困擾，針對相關個案會再跟地方了解，相關行為也會通令禁止。

    農業部評估禁運禁宰期間約會增加35萬到39萬頭毛豬，開市後為秩序出豬，將採登記制度，預計1天屠宰拍賣量約3萬頭，禁宰期間部分豬隻可能會超出125公斤規格，可能會長到140公斤，針對這類大豬，農業部畜牧司司長李宜謙表示，已與冷凍公會協調，這類大豬會直接送到屠宰場凍存後處理，也不會規定上限數，盡可能協助豬農盡速出規格外大豬，至於未來豬價若遇波動，也會提出相關產銷調節措施，並適時對外說明。

    防檢署組長林念農表示，目前全國養豬場、屠宰場、肉品市場等檢測一切正常，目前疫情僅限梧棲案場，現在已進入第三階段防疫，每台化製車都會抽驗至少5件，出血的斃死豬則是百分百查驗，目前都是陰性，從數據顯示，病毒並無外擴跡象。

