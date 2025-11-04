為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗文林國中舊校舍近70年、西棟無地基地梁 重建完工驗收中

    2025/11/04 17:00 記者蔡政珉／苗栗報導
    1棟舊校舍無地基地梁，文林國中重建完工驗收中。（苗縣府提供）

    1棟舊校舍無地基地梁，文林國中重建完工驗收中。（苗縣府提供）

    苗栗縣銅鑼鄉文林國中舊校舍使用近70年，加上西棟校舍甚至無地基及地梁具危險性，校方獲中央補助約7000萬、縣府自籌款8400萬、總經費1.5億餘元進行重建，於前年9月份動工，重建工程已於今年10月份完工，目前驗收中，苗栗縣長鍾東錦今前往視察，鍾東錦強調，縣府團隊致力於推動老舊校舍整建工作，以提供學子優質安全的學習環境。

    文林國中西棟校舍於1952年落成，1955年陸續增建教室、科學館、辦公大樓、運動場及禮堂等，經苗縣府耐震補強工程開挖後，發現西棟校舍竟建物無地基及地梁，在縣府及立委陳超明爭取下，獲得教育部核定納入「國民中小學老舊校舍整建計畫」。

    苗縣府後續將安全性強度不足的西棟校舍與東、南棟舊有校舍拆除，並在前年9月舉辦動土典禮，歷經約2年目前已完工待驗收。苗縣府指出，工程新建地上3層教學大樓，包含9間一般教室、2間教職員辦公室、1間校長室、6間廁所及其他附屬空間，總樓地板面積約699坪。

