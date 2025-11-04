台北國際旅展11/7登場 新北館以馬戲團設計推旅宿、美食優惠

「2025 ITF台北國際旅展」11/7起在台北南港展覽館登場，新北館推旅宿、美食優惠，圖為去年活動。（圖由新北市觀旅局提供）

「2025 ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日在台北南港展覽館登場，新北市觀光旅遊局指出，新北館以「漾．新北」為主題，並以今年新北歡樂耶誕城的「馬戲嘉年華」為設計概念，營造活力與驚喜氛圍，觀旅局吉祥物「小客」將不定時驚喜現身旅展與民眾互動，邀大家一同感受新北旅遊魅力。

新北市觀旅局長楊宗珉表示，新北館在旅展攜手旅行業、旅宿業、伴手禮業者、觀光工廠及新北在地商圈業者共同推出多項限定優惠，像「烏來雲仙樂園」祭出纜車票買5送1；板橋區「傑仕堡有氧酒店」推出旅展優惠限定平日住宿券含早餐，原價3200元，旅展每張只要2500元；「淡蘭市集」推出「淡蘭森林走讀遊程」預售優惠價1800元，2026年出發，此外完成限時活動登錄並加入「台灣綠色旅遊學會」會員者，可獲1次免費體驗遊程；烏來「酋長文化村」販售原民風手作商品，消費滿1千元送吊飾。

新北館還販售各項限定優惠美食與免費試吃，「維格餅家鳳梨酥夢工場」推出「靈感系列」酥餅，任選3盒750元，加贈精美帆布袋；「澎派生活商行」攜手人氣「麻吉貓」推出聯名曲奇餅禮盒，旅展限定優惠買2送1。

此外，新北觀旅局吉祥物「小客」將不定時驚喜現身旅展，與民眾熱情互動，旅展期間，每天下午2點與國、內外人氣吉祥物大遊行，相關資訊可上「新北旅客」臉書粉專查詢。

