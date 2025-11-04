台南善化區圖地方盼遷建 看中原「中山堂」位址爭取經費中

善化地方期盼圖書館遷建，初步看中衛生所與原「中山堂」一併改建，未來提供衛生所、善化派出所及圖書館使用。（記者劉婉君攝）

台南善化區圖書館與傳統市場共用大樓，日前卻傳出有民眾晚上欲到圖書館，在地下停車場遇到行為怪異的男子尾隨，引發關注，圖書館遷建也再度引起討論。對此，市府已召開多次跨局處會議，看中原「中山堂」位址，希望能與相鄰的善化衛生所一併改建後，供衛生所、善化派出所及圖書館共同使用，不過相關期程尚待經費到位才能推動。

善化區圖書館原位在三民路，後遷至第一公有市場樓上，同樓層還有地政局及衛生局等單位設點，雖然圖書館曾於2015年進行空間改造，去年並獲得台南績優圖書館肯定，但因大樓出入人員複雜、停車困難，地方積極爭取遷建，市議員林志展5月也曾在市議會定期大會市政總質詢時，希望市府加速在善化衛生所旁的善化機3用地，打造綜合大樓，讓圖書館結合派出所與衛生所等單位使用。

請繼續往下閱讀...

對此，台南市立圖書館館長楊馥菱表示，由於該案經費龐大，初步所需經費仍須進一步估算，目前爭取中央及南科園區回饋金補助中，預算若確定就可以積極地展開。

善化圖書館現址位於第一公有零售市場樓上，地方爭取遷建。（記者劉婉君攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法