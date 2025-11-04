為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南市AI競賽左鎮國小包辦冠亞軍 將代表參加總統盃爭霸賽

    2025/11/04 16:40 記者劉婉君／台南報導
    台南市左鎮國小在全市中小學AI程式設計競賽－AI國小扎根魷魚組包辦冠亞軍，將代表南市參加總統盃AI素養爭霸賽，在Tax達人王魔王賽表現也相當出色。（左鎮國小提供）

    台南市左鎮國小在全市中小學AI程式設計競賽－AI國小扎根魷魚組包辦冠亞軍，將代表南市參加總統盃AI素養爭霸賽，在Tax達人王魔王賽表現也相當出色。（左鎮國小提供）

    台南市左鎮國小近年積極推動科技教育與跨領域學習，規劃結合AI、資訊科技與生活教育融合的多元課程，學生最近參加「台南市114年度中小學AI程式設計競賽－AI國小扎根魷魚組」包辦冠亞軍，將代表台南市參加在28日於大台南會展中心舉行的「114年度總統盃AI素養爭霸賽」。

    左鎮國小學童組成的左鎮科技3隊與左鎮科技1隊，於全市中小學AI程式設計競賽中脫穎而出，分別以創意整合AI應用獲得第1名，及以紮實的邏輯思維與團隊默契獲得第2名。指導老師王鍠文表示，學生平時在課程中強調「做中學、學中創」，不僅學會運用AI技術，更能以程式設計思維解決真實生活問題，這樣的學習歷程讓孩子在比賽中更能靈活應對、勇於表達，是奪勝的關鍵。

    另外，在全國有1萬419名參賽者的「Tax達人王魔王賽」中，左鎮國小由科技團隊教師帶領41位3至6年級學生參賽，題目內容涵蓋房屋稅、地價稅、牌照稅、《納稅者權利保護法》、e化繳稅及財政部統一發票兌獎APP等多項生活化議題，有31名師生晉級全國前300名且達到5萬分高分門檻，獲台南市財稅局加碼禮物全家禮券每人200元，也是全市獲得加碼禮券份數最多的小學。

    左鎮國小校長楊靜芳表示，學校多年來推動科技教育成效卓著，這2次參賽勝出，展現學生能將科技力與生活知識結合的自主學習能力。

