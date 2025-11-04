為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投139線申辦汽機車競速賽 議員廖梓佑憂安全與青少年模仿效應

    2025/11/04 16:29 記者張協昇／南投報導
    南投139線中集路，過去常吸引大型重型機車騎士前往馳騁，有人要辦競速賽，引發安全疑慮。（資料照）

    南投139線中集路，過去常吸引大型重型機車騎士前往馳騁，有人要辦競速賽，引發安全疑慮。（資料照）

    南投中寮鄉139線中集路，過去常有大型重型機車騎士在此競速，議員廖梓佑今（4日）在議會質詢時表示，有汽機車運動協會計畫在中集路舉辦計時競速賽，由於該路段路幅狹小，且彎道、坡道多，也有不少住戶，恐不適合辦理高速的汽機車競技活動，也可能讓青少年產生飆車的模仿效應，要求縣府工務處務必審慎評估是否核准路權申請。

    廖梓佑指出，她支持各項運動的發展，但139縣道從中寮鄉到集集鎮的中集路，過去就常有重型機車在此競速，影響住戶安寧與交通安全，且12月當地進入柳丁等農作物採收期，舉辦汽機車高速競技活動，除有高度安全疑慮，更會造成當地農民及住戶不便，應該選擇更適合的場地。

    南投縣警察局長謝宗宏答詢表示，中集路路幅非常狹窄且彎道多，沿線也有許多住戶出入，並不是專業的封閉式賽道，具有相當的安全疑慮，在開放道路辦理高速競速，會影響一般用路人安全，也容易造成模仿效應，警察局的立場是持反對意見，已建議主辦單位另尋更安全的封閉式場所辦理。

    縣府工務處長張弘岳說，如果主辦單位提出申請，縣府會就道路性質、賽道使用的安全性及安全維護等計畫，仔細審查評估。

    南投縣中寮鄉139線設有測速照相桿，避免車輛超速。（資料照）

    南投縣中寮鄉139線設有測速照相桿，避免車輛超速。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播