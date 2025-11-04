南投139線申辦汽機車競速賽 議員廖梓佑憂安全與青少年模仿效應

南投139線中集路，過去常吸引大型重型機車騎士前往馳騁，有人要辦競速賽，引發安全疑慮。（資料照）

南投中寮鄉139線中集路，過去常有大型重型機車騎士在此競速，議員廖梓佑今（4日）在議會質詢時表示，有汽機車運動協會計畫在中集路舉辦計時競速賽，由於該路段路幅狹小，且彎道、坡道多，也有不少住戶，恐不適合辦理高速的汽機車競技活動，也可能讓青少年產生飆車的模仿效應，要求縣府工務處務必審慎評估是否核准路權申請。

廖梓佑指出，她支持各項運動的發展，但139縣道從中寮鄉到集集鎮的中集路，過去就常有重型機車在此競速，影響住戶安寧與交通安全，且12月當地進入柳丁等農作物採收期，舉辦汽機車高速競技活動，除有高度安全疑慮，更會造成當地農民及住戶不便，應該選擇更適合的場地。

南投縣警察局長謝宗宏答詢表示，中集路路幅非常狹窄且彎道多，沿線也有許多住戶出入，並不是專業的封閉式賽道，具有相當的安全疑慮，在開放道路辦理高速競速，會影響一般用路人安全，也容易造成模仿效應，警察局的立場是持反對意見，已建議主辦單位另尋更安全的封閉式場所辦理。

縣府工務處長張弘岳說，如果主辦單位提出申請，縣府會就道路性質、賽道使用的安全性及安全維護等計畫，仔細審查評估。

