為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中市稱梧棲清潔隊未提供廚餘給C養豬場 應變中心打臉：監視器畫面有C場廚餘車

    2025/11/04 16:46 記者楊媛婷／台北報導
    非洲豬瘟應變中心記者會農業部防檢署組長林念農（左起）、農業部防檢署長杜麗華、環境部環管署副署長劉瑞祥。（記者陳逸寬攝）

    非洲豬瘟應變中心記者會農業部防檢署組長林念農（左起）、農業部防檢署長杜麗華、環境部環管署副署長劉瑞祥。（記者陳逸寬攝）

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，依中央發布的疫調顯示，梧棲清潔隊的廚餘除提供給該案場外，還分讓給另一C養豬場，台中市府稱是案場自行分讓，非洲豬瘟中央災害應變中心今（4日）表示，經查監視器畫面，C養豬場的廚餘車確實有進出梧棲清潔隊。

    中央昨發布台中梧棲養豬場疫調，報告指出最可能的病源來自未蒸煮完全的廚餘，中央團隊更追查發現，台中梧棲清潔隊的廚餘除提供給案場外，另還提供給登記飼養超過1千頭的C養豬場，案場載運廚餘後，也會分讓廚餘給C養豬場，C養豬場有依照規定蒸煮廚餘並上傳資料，該場採檢呈現陰性。

    台中市府今稱，梧棲清潔隊的廚餘僅提供給梧棲案場，並未提供給C養豬場。防檢署組長林志憲說明，中央團隊疫調時訪談案場飼主，飼主當時就表示自己是用V開頭的車牌號碼到梧棲清潔隊載運，並透露C養豬場也會到梧棲清潔隊載廚餘使用，案場飼主也指出，隨著10月10日該場豬隻開始死亡後，無法消化的廚餘也有分讓給C養豬場。

    林志憲進一步表示，為確定飼主說法，中央疫調團隊調閱梧棲清潔隊10月9日到10月20日的監視器影像，發現到梧棲清潔隊載廚餘的，除了案場車牌號碼V開頭的廚餘車外，另發現有一輛車牌號碼A開頭的廚餘車載運廚餘，團隊有警方人員經追查車牌號碼後，確認是C養豬場所有的廚餘車。

    環境部環管署副署長劉瑞祥表示，依「廢清法」，廚餘只能提供給得標的單一場，且不可以分讓，並表示，依規定使用廚餘的養豬場，都要取得環境檢核，並依規定每天上傳蒸煮資料、照片，隨疫情發生後，廚餘養豬場都會要求要每天上傳資料，環境部每天上午、下午都會加強檢查，至於即時連線掌控蒸煮溫度措施還在規劃中。

    針對國民黨立委羅志強指屏東廚餘養豬場查核率僅7%，劉瑞祥對此回應表示，屏東的稽查率實際上是100%，會出現7%是因為之前上傳格式資料有誤，已經更正數據。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播