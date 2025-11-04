台南芒果、鳳梨進軍韓國市場 黃偉哲見證簽署MOU

市長黃偉哲見證「2026年芒果及鳳梨契作合作意向書」簽署。（台南市政府提供）

台南農產成功進軍韓國市場！韓國ESG農業株式會社、信宣國際今在市長黃偉哲見證下，與南市楠西福農果菜運銷合作社簽署「2026年芒果及鳳梨契作合作意向書」，明年將供應台南愛文芒果與金鑽鳳梨各100公噸。

黃偉哲表示，台南是全台農業重鎮，擁有多元化農產品與堅強供應鏈基礎。透過簽訂合作意向書，不僅可確保農特產品質與供需穩定，更能推動品牌化與永續發展。此次簽署不僅是對農民努力的肯定，也為台南農產國際化寫下新篇章。

黃偉哲指出，此次合作得來不易，市府團隊多次赴韓洽談推廣，包括連續兩年參展韓國首爾食品展等，憑藉誠意與實力贏得韓方信任。台南農產品不僅具備優質口感，亦有完善冷鏈物流與嚴謹生產管理，確保每顆芒果與鳳梨以最佳品質呈現。

農業局長李芳林說，這次簽約是市府推動國際市場策略的重要成果，顯示台南在協助農業合作社及業者拓展海外市場上成效卓著。市府並持續協助業者開發急速冷凍鮮果、果丁、果泥等多樣化產品，符合韓國市場對食品安全與高品質的需求。

自2024年，台南團隊連續兩年參加「韓國首爾國際食品展」，2024年首度設置「台南物產館」成功爭取150噸鮮果訂單、金額逾1000萬元；2025年擴大參展，展出逾50項在地農漁特產，創近3億元商機，讓「Tainan」成為韓國採購圈新關鍵字。

李芳林強調，未來將持續協助在地農產業者提升生產管理、強化品牌形象，並運用國際展會及商機平台開拓更多穩定市場。台南農產以品質、創新與永續為核心，將持續在全球市場綻放光芒，讓世界看見台南農業的實力與風味。

市長黃偉哲介紹台南農特產品。（台南市政府提供）

市長黃偉哲與ESG農業株式會社代表李成元等貴賓一同試吃龍眼乾。（台南市政府提供）

