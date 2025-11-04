梧棲疫場爆蒸煮機壞掉市府未察覺 鄭照新:故障是豬農口述

梧棲豬場的蒸煮設備4月已故障，疫情爆發看到設備已經生銹。（防檢署提供）

台中梧棲廚餘養豬場發生非洲豬瘟，中央災害應變中心昨（3日）公布疫調報告，病毒最可能來自未完全蒸煮的廚餘，也發現廚餘設備早在4月故障，7月僅上傳蒸煮紀錄一次，但市府5、7月稽查卻未發現，台中市副市長鄭照新今天僅說故障時是豬農口述，市府是否落實稽查要交叉比對資料，市府已經責成專案調查小組，如有稽查不實，不會包庇。

環境部環管署副署長林左祥則表示，廚餘養豬場如果沒有上傳蒸煮照片，依規定，縣市政府要每個月去稽查，要加強稽查頻率與力道，且廚餘蒸煮申報系統，各縣市環保局及環境部，都可以去系統查詢豬場是否按時申報、上傳照片。

林左祥表示，地方環保單位檢核養豬場使用廚餘許可，應要特別關注轄內養豬場，要自己去查是否按時申報。

針對案場豬農沒有按時上傳蒸煮照片，事後竟然補傳10月份的照片，林左祥也說，養豬場如果當天沒有蒸煮廚餘，也要上傳照片，讓管理機關知道這天沒有蒸煮，另外系統設計補傳照片，用意是考慮到豬農老化，業者可能當天忘了傳，給予機會補傳，並且設計能辨識到拍照的日期，如果不是當天拍的，就不認為是真正上傳照片。

林左祥強調，廚餘蒸煮申報系統是要讓環保管理機關了解，豬場是否落實高溫蒸煮廚餘，是稽查的輔助工具，如果發現沒有上傳照片，就要落實加強稽查，才能嚇阻投機的行為，對於對系統在科技日新月異下，也會再持續優化。

環境部環管署副署長林左祥表示，廚餘養豬場如果沒有上傳蒸煮照片，縣市政府依規要每個月去稽查，要加強稽查頻率與力道。（記者蔡淑媛攝）

