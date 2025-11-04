為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    解封關鍵時期別亂跑！台中麝香豬逛大街 警開罰

    2025/11/04 16:12 記者陳建志／台中報導
    台中太平新福路昨天凌晨發現麝香豬逛大街，因非洲豬瘟疫情期間時間敏感，警方立刻到場處理，將對飼主開罰。（圖由民眾提供）

    台中太平新福路昨天凌晨發現麝香豬逛大街，因非洲豬瘟疫情期間時間敏感，警方立刻到場處理，將對飼主開罰。（圖由民眾提供）

    台中出現非洲豬瘟，中央下令全國豬隻禁止移出飼養場所，沒想到太平新福路昨天凌晨，民眾通報有豬隻在馬路上遊蕩，員警獲報立刻到場，發現是1隻寵物麝香豬，立刻協助圈圍，該豬隻隨即一路跑回飼主住處，飼主得知強調有用繩子綁住，沒想到牠自己掙脫，除依違反「道路交通管理處罰條例」開罰，也通報市府農業局稽查。

    台中市警局太平分局昨天凌晨2點接獲民眾通報，表示太平區新福路有看到豬隻在馬路上遊蕩，因現在是非洲豬瘟疫情期間，擔心引發豬瘟疫情，也擔心發生交通事故意外，請員警到場了解。

    員警到場時發現是1隻寵物麝香豬，除通報權責單位外，並協助圈圍豬隻，該豬隻隨即一路奔跑，跑回不遠處的飼主住處，飼主得知強調有用繩子綁住，沒想到牠自己掙脫。

    警方表示，飼主疏縱寵物在道路上顯有妨礙交通之虞，將依「道路交通管理處罰條例」第84條製單舉發，最高可處新臺幣600元罰鍰。呼籲民眾飼養寵物務必善盡約束看顧之責，避免寵物在道路上任意奔跑，確保用路人安全。

