    首頁 > 生活

    彰化縣二水驚見水鹿屍體！動防所：與非洲豬瘟無關

    2025/11/04 16:13 記者陳冠備／彰化報導
    彰化縣二水鄉員集路旁，日前被民眾發現一頭大型水鹿倒臥水溝，已無生命跡象。（鄭慶松提供）

    彰化縣二水鄉緊鄰山區的員集路旁，日前被民眾發現一頭大型水鹿倒臥水溝，已無生命跡象。由於近期非洲豬瘟引發關注，當地居民憂心，擔心是否為動物傳染病所致。彰化縣動物防疫所獲報後已會同鄉公所處理，並澄清非洲豬瘟僅感染豬隻，水鹿並無感染之虞，屍體已運至溪州焚化爐妥善焚化。

    二水鄉倡和村長鄭慶松指出，這頭水鹿是本月1日被發現，倒在通往南投名間的員集路邊水溝內，當時已無生命跡象。由於這頭鹿體重逾百公斤，他個人無法處理，而當時正值二水「跑水節」活動期間，公所人力吃緊，直到3日才由清潔隊前往移除。

    鄭慶松說，從外觀判斷，水鹿身上並無外傷，不像遭車輛撞擊或野狗攻擊，研判可能是年老或體力不支導致死亡。他補充，近年當地山區常有水鹿出沒，去年還有一頭被車輛撞傷的水鹿，當時他曾聯絡獸醫救治，但水鹿最終自行脫逃。

    有村民指出，倡和村山區約有3頭水鹿活動，這次突然出現死亡個體，讓部分居民憂心是否受感染非洲豬瘟相關疫情死亡。

    對此動防所表示，水鹿生性非常膽小，容易因遭受野狗追逐、狂吠而過度驚嚇，導致緊迫性休克甚至暴斃，動防所也強調，非洲豬瘟僅會感染家豬與野豬，對鹿科動物並無傳染風險，目前該水鹿已載往溪州焚化爐焚化處理，民眾毋須恐慌。

    倡和村長鄭慶松指出，這頭水鹿被發現時已無生命跡象，體重逾百公斤，外觀判斷，水鹿身上並無外傷。（鄭慶松提供）

    倡和村長鄭慶松在臉書貼文，一頭大型水鹿倒臥員集路水溝，已無生命跡象。 （翻攝）

