    首頁 > 生活

    高鐵10月運量飆新高！ 2027新世代列車上線前「高鐵將推優化措施」

    2025/11/04 16:16 記者吳亮儀／台北報導
    台灣高鐵公司向日本JR東海購買12輛最新的列車N700S。（記者吳亮儀攝）

    台灣高鐵公司向日本JR東海購買12輛最新的列車N700S。（記者吳亮儀攝）

    台灣高鐵公司今天（4日）公布統計，今年10月共有中秋節、國慶日以及光復節三個連假疏運，一舉推升高鐵運量再創新高，10月旅運整體達735.2萬人次，超越2025年8月創下的紀錄。

    高鐵公司統計，今年10月日均運量為23.7萬人次，不僅較去年全年日均運量21.4萬人次成長約11%，更較今年1至9月日均運量22.1萬人次，單月增加7.4%。

    台灣高鐵公司指出，新世代列車N700ST預計自明年8月陸續運抵台灣、2027年中第一組列車上線，在此之前，連續假期與尖峰時段仍有大量人潮同時乘車需求。高鐵公司向日本JR東海公司購買12列最新的列車N700S，也是日本新幹線最先進的列車。

    高鐵公司統計，為確保乘車品質，並加強服務旅客，將持續優化現行措施，引導旅客、平衡尖離峰人潮，也敬請旅客遵守。台灣高鐵公司在疏運期間及尖峰時段採取多項措施以分流人潮，包括視車站人潮狀況，機動加開全車自由座列車，以加速疏運自由座候車人潮。

    另外，高鐵公司更在疏運期間的非超尖峰日，擴大早鳥優惠配額，並推出最低5折的「早早鳥優惠」，鼓勵旅客多加利用離峰時段乘車；而非尖峰日的早鳥優惠銷售數也較以往疏運增加約3成，有效發揮移峰填谷的效果。

    高鐵公司指出，此外，針對自由座較為擁擠的北部路段，則在尖峰時段增加「南港-台中」的區間車，並進一步將自由座車廂數擴增為最多9節，提升自由座車廂運能約3%。

    台灣高鐵公司統計，10月共開行5197班次，準點率達99.85%。依據10月3個連假分別統計，中秋節疏運期間的日均運量達26.2萬人次，國慶疏運期間的日均運量為25萬人次，光復節疏運期間的日均運量則為26.1萬人次。

    台灣高鐵公司統計，今年10月共有中秋節、國慶日以及光復節三個連假疏運，一舉推升高鐵運量再創新高，10月旅運整體達735.2萬人次，超越2025年8月創下的紀錄。（記者吳亮儀攝）

    台灣高鐵公司統計，今年10月共有中秋節、國慶日以及光復節三個連假疏運，一舉推升高鐵運量再創新高，10月旅運整體達735.2萬人次，超越2025年8月創下的紀錄。（記者吳亮儀攝）

