超普?日月潭挨批美景「過譽」商圈像夜市 日管處回應了

日月潭近來在網路上出現體驗「超普」的討論，日管處回應，位在潭區月牙灣能享受不一樣的靜謐水景。（記者劉濱銓攝）

日月潭湖光山色聞名遐邇，惟最近網路卻出現日月潭「超普」的討論，質疑潭區風景「就那樣」，商圈還像夜市「慘不忍睹」，認為美景是「過譽」，對此，日月潭風景區管理處回應，潭區不只有熱門的水上自行車道，本月初的花火節更吸引3.5萬人，另在月牙灣還能享受靜謐水景，至於既有商圈則屬私人財產，將會編列經費逐步改善景觀。

近日網路論壇掀起「日月潭真的超普是不是吹太大了？」的討論，直言日月潭「算漂亮」，但看起來「就那樣」，認為除了自行車步道與向山遊客中心是亮點，其他周邊商圈「慘不忍睹」、像夜市一樣。

請繼續往下閱讀...

日管處表示，對於網路意見都虛心接受，針對伊達邵等老商圈的景觀，也都會編列經費，並與當地業者討論改善，不過日月潭畢竟是成熟的風景區，相關碼頭、自行車道、步道等設施都很完善健全，並透過活動的拉抬，增加景點的多元面貌。

例如潭區不僅有熱門的水上自行車道，還有日月潭纜車、電動船遊湖，且在熱鬧的水社、伊達邵商圈之外，位在月牙灣水域還有靜謐的步道、自行車道，可讓遊客發掘不一樣的潭區美景。

此外，日月潭花火節也是每年求新求變，像本月1日在水社的場次，就首度舉辦「雙平台」煙火，吸引3.5萬人次，讓環潭地區相當熱鬧，未來潭區不論景觀或活動都會持續精進，打造成國內外遊客都喜愛的景點。

日月潭商圈近來引發網路討論，質疑就像夜市一樣。（記者劉濱銓攝）

日月潭本月初花火節吸引3.5萬人次。（日管處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法