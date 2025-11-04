普發現金1萬元開跑！登記分流、領取方式......懶人包一次看

普發一萬線上登記將於明（5）日開跑，新台幣示意圖。（資料照）

普發現金1萬元即將開始，政府宣布11月5日上午8時起開放預登記，至11月9日止為期5天，採身分證或居留證尾數分流制度。11月10日起全面開放登記，最早11月12日即可直接入帳。以下整理資格條件、分流規則、各種領取方式與時程，讓民眾一次掌握。

領取資格與期限

凡中華民國國民（含2026年4月30日前出生的新生兒）、取得居留或永久居留許可的外籍人士、具居留資格的陸港澳與外籍配偶，以及因公派駐國外人員及其國籍眷屬，皆可領取。

請繼續往下閱讀...

領取期限至2026年4月30日止，2026年4月出生新生兒則可於2026年5月22日前領取。若2025年10月23日後亡故者仍具領取資格，遺屬可至郵局代領。

11/5登記入帳開跑：尾數分流規則

預登記期間（11月5日至9日）依身分證字號號尾數分流：

11月5日：尾數0、1

11月6日：尾數2、3

11月7日：尾數4、5

11月8日：尾數6、7

11月9日：尾數8、9

11月10日起不限尾數，登記截止日期為2026年4月30日。

11/12 直接入帳對象

為加速作業、減少重複程序，以下特定族群可免登記，政府將於11月12日直接匯入帳戶：領有勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少、各級政府機關因公派駐國外無戶籍人員及其具我國國籍眷屬、公費就養榮民等族群。

11/12 偏鄉造冊發放

偏鄉地區如屏東獅子鄉、花蓮萬榮鄉及台東金峰鄉，將採「造冊發放」。民眾可攜帶健保卡或身分證至當地派出所登記，亦可委託親友代辦。11月12日至25日可回原地點領取，須攜帶領取人證件供員警核對註記。

11/17 ATM領現開放

自11月17日起至2026年4月30日止，民眾備妥本人/代領人任一家金融機構（含郵局）提款卡、身分證字號或居留證編號，以及發放對象之健保卡號，至貼有「普發現金識別貼紙」的ATM領取。合作金融機構包含台灣銀行、合庫、華銀、兆豐、中信、玉山、永豐、富邦等主要銀行與郵局。

11/24 郵局領現開放

自11月24日起至2026年4月30日止，首週採單、雙號分流：

週一、三、五：尾數單號（1、3、5、7、9）

週二、四、六：尾數雙號（0、2、4、6、8）

辦理時須攜帶本人具照片之健保卡或身分證或戶口名簿或戶籍謄本或居留證正本。

13歲以下孩童及新生兒領取方式

未滿13歲者可由父母或監護人之一代領，可選擇線上登記、ATM領現或郵局臨櫃。

1.線上登記：代領人輸入自身身分證號、帳號及孩童健保卡號。

2.郵局臨櫃：攜帶孩童健保卡、身分證或戶口名簿，以及代領人具照片身分證件。

至於115年4月出生的新生兒，若父母具資格，可於5月22日前至郵局代領1萬元。

更多詳情請見：

財政部普發現金官網（https://10000.gov.tw）

普發一萬領取方式。（擷取自財政部/官網）

普發一萬領取時程。（擷取自財政部/官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法