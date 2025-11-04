為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    獲核准入祀忠烈祠 林鴻森女兒：感謝各界關懷協助

    2025/11/04 15:53 記者余瑞仁／桃園報導
    「挖土機超人」林鴻森生前於花蓮光復救災身影。（家屬提供）

    「挖土機超人」林鴻森生前於花蓮光復救災身影。（家屬提供）

    「挖土機超人」桃園市全福工程行負責人林鴻森（48歲）動員重機具，因投入花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流致光復鄉重災搶救，卻因左腳受傷感染就醫引發敗血症於中秋夜不治過世，舉國不捨。經立委陳菁徽向內政部提出質詢查明忠烈祠祭祀辦法的適用資格，經內政部確認身分符合褒揚條例所定「冒險犯難，忠貞不拔，壯烈成仁」，已於10月30日核准入祀桃園忠烈祠。對此，林鴻森女兒林緯甄表示，對於父親身後的哀榮，家人都感受到了，更感謝事情發生後，各界的關懷與協助。

    林鴻森於前往花蓮縣光復鄉重災區連續救災8天而受創感染，因引發敗血症於10月6日中秋節當晚病逝於林口長庚醫院，經本報獨家披露引發舉國不捨，包括總統賴清德、桃園市長張善政等人10月7日均前往林鴻森靈堂上香致意，花蓮縣政府與各界也紛紛前往致哀，分別頒給慰問金；且於10月22日林鴻森家屬舉辦家奠禮時，由總統府副秘書長何志偉代表總統賴清德頒贈褒揚令。

    桃園市政府民政局禮儀事務科長游琇茹表示，林鴻森救災受傷辭世，市府向內政部提出褒揚令及入祀忠烈祠申請，為表彰林鴻森的貢獻，總統府於10月22日告別式上頒發褒揚令。另有關申請入祀忠烈祠，內政部前於10月30日函覆市府，經行政院審定林鴻森的事蹟，符合褒揚條例第2條第5款「冒險犯難，忠貞不拔，壯烈成仁者」。

    游琇茹說，另依褒揚條例第五條「受褒揚人事蹟合於第二條第一款、第二款者逝世後，或合於第五款者，得入祀國民革命忠烈祠或地方忠烈祠」，復依忠烈祠祀辦法第六條第三項規定，同意林鴻森入祀原籍地的桃園忠烈祠，桃園市府將於明年忠烈祠春祭，辦理林鴻森烈士入祀，以表彰其壯烈成仁、扶危拯溺的精神。

    挖土機超人林鴻森前往花蓮救災感染不治，家屬上個月在桃園市立殯儀館舉行家奠禮，總統府副秘書長何志偉代表總統到場頒贈褒揚令。（家屬提供）

    挖土機超人林鴻森前往花蓮救災感染不治，家屬上個月在桃園市立殯儀館舉行家奠禮，總統府副秘書長何志偉代表總統到場頒贈褒揚令。（家屬提供）

