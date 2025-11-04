苗縣表揚33家「友善職場」 鍾東錦：善待員工賺大錢

苗栗縣政府為鼓勵縣內企業營造安全、友善的職場環境，今年首度舉辦「優質企業 友善職場」評鑑，今（4）日表揚在勞動條件、職業安全衛生和員工福祉等面向表現優異的33家企業。（圖由縣府提供）

苗栗縣政府為鼓勵縣內企業營造安全、友善的職場環境，今年首度舉辦「優質企業 友善職場」評鑑，今（4）日表揚在勞動條件、職業安全衛生和員工福祉等面向表現優異的33家企業，藉此樹立標竿，引領更多企業精進，攜手打造「勞資共好、宜居宜業」的幸福苗栗。

縣長鍾東錦恭賀獲獎企業，同時也期許縣內所有企業都能善待員工，如此才能賺大錢；縣府也會努力協助企業，讓勞資關係更友好，提升員工的幸福感。

請繼續往下閱讀...

縣府勞工及青年發展處指出，隨著勞動意識提升與永續發展議題備受重視，企業能否建構友善職場環境，已成為影響人才留任、企業競爭力及社會形象的關鍵。苗栗縣以傳統製造業、觀光服務業及農業為主要產業，許多中小企業長期深耕地方，對地方經濟發展貢獻良多，但因規模或資源限制，部分企業在職安衛管理及員工福利措施上仍有持續努力空間。

此次獲獎的33家企業，包含上市櫃企業、外資企業、金融機構、中小企業及微型企業等，在營造友善安全友善職場環境、實施彈性工時及員工關懷措施等方面表現突出。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法