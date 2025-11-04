為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗縣表揚33家「友善職場」 鍾東錦：善待員工賺大錢

    2025/11/04 15:47 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣政府為鼓勵縣內企業營造安全、友善的職場環境，今年首度舉辦「優質企業 友善職場」評鑑，今（4）日表揚在勞動條件、職業安全衛生和員工福祉等面向表現優異的33家企業。（圖由縣府提供）

    苗栗縣政府為鼓勵縣內企業營造安全、友善的職場環境，今年首度舉辦「優質企業 友善職場」評鑑，今（4）日表揚在勞動條件、職業安全衛生和員工福祉等面向表現優異的33家企業。（圖由縣府提供）

    苗栗縣政府為鼓勵縣內企業營造安全、友善的職場環境，今年首度舉辦「優質企業 友善職場」評鑑，今（4）日表揚在勞動條件、職業安全衛生和員工福祉等面向表現優異的33家企業，藉此樹立標竿，引領更多企業精進，攜手打造「勞資共好、宜居宜業」的幸福苗栗。

    縣長鍾東錦恭賀獲獎企業，同時也期許縣內所有企業都能善待員工，如此才能賺大錢；縣府也會努力協助企業，讓勞資關係更友好，提升員工的幸福感。

    縣府勞工及青年發展處指出，隨著勞動意識提升與永續發展議題備受重視，企業能否建構友善職場環境，已成為影響人才留任、企業競爭力及社會形象的關鍵。苗栗縣以傳統製造業、觀光服務業及農業為主要產業，許多中小企業長期深耕地方，對地方經濟發展貢獻良多，但因規模或資源限制，部分企業在職安衛管理及員工福利措施上仍有持續努力空間。

    此次獲獎的33家企業，包含上市櫃企業、外資企業、金融機構、中小企業及微型企業等，在營造友善安全友善職場環境、實施彈性工時及員工關懷措施等方面表現突出。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播