    高雄小吃店洋蔥滿螞蟻 民眾見狀怒批︰這很不衛生ㄟ

    2025/11/04 15:39 記者許麗娟／高雄報導
    消費者見小吃店放置的洋蔥食材上有許多螞蟻。（圖擷取自threads@han0801a）

    有民眾昨日到高雄市苓雅區Lady小吃部（月越泰）消費，卻見店攤上放食材的玻璃櫃裡有顆切半的洋蔥，上頭爬滿螞蟻，當下立即沒食慾直呼「這很不衛生ㄟ」，高雄市衛生局今（4）日上午前往稽查，除對此將開罰外，另也發現作業環境有7項缺失，要求限期改善。

    高雄市衛生局指出，今日派員至小吃店查察，現場檢視食材未見螞蟻蹤跡，業者表示未接獲消費者反映，坦承影片確實為其店裡情形，將依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條暨「食品安全衛生管理法」第47條規定裁罰3萬至300萬元罰鍰。

    此外，衛生局針對該業者未完成食品業者登錄、自行清消未委託合格病媒公司施作防治。作業場所食材未覆蓋、未有冷藏、冷凍庫溫度記錄、垃圾桶未加蓋、從業人員未依規定健康檢查等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬至2億罰鍰。

    衛生局人員至小吃店稽查，發現有7項缺失待改善。（圖由高雄衛生局提供）

