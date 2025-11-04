北市中繼動物之家成米奇屋 陳宥丞曝鼠患肆虐憂成疾病溫床

北市動物之家中繼園區鼠患肆虐。（陳宥丞提供）

台北市動物之家新建工程預計2027年9月竣工，目前中繼動物之家設於內湖復育園區旁。不過，民眾黨議員陳宥丞點出，動物之家犬貓點除蚤藥頻率不符合每月一次的規定，還有領養人因跳蚤叢生望而卻步；此外，動物之家內部近期也頻繁發生鼠患，恐也成疾病溫床。動保處表示，動物外滴藥劑本週會到貨，會請獸醫師指導來施用。

台北市議會今進行財建部門質詢，陳宥丞指出，跳蚤等寄生蟲寄生不分季節，全年都會叮上貓狗，因此需要定期除蚤、壁蝨，否則恐引發細菌感染、皮膚炎等狀況，相關疾病也可能傳染給人類。

他指出，動物之家收容動物除蚤方式依常規之外寄生蟲預防作業辦理，犬貓收容點交入所時會進行第1次除蚤作業，後續每年定期進行1次除蚤作業，夏天期間則會補強，不過根據藥劑指引用法，其實每個月都要定期除蚤、壁蝨，但動物之家因為藥劑、人力的短少，目前並不能符合建議施用量。

這樣的狀況導致園區跳蚤橫生，已經有不只一位志工反映曾經被跳蚤咬，導致後來也不太敢去幫忙；而曾有想來看貓狗的認養民眾，也反映過跳蚤問題。

此外，目前動物之家更出現嚴重鼠患，到處都是米奇逛大街，根本是迪士尼樂園，這麼多老鼠除了帶來更多跳蚤外，更可能傳播漢他病毒、沙門氏桿菌等病菌，恐讓動物之家成為疾病溫床。

動保處表示，本週就會有1725劑外滴藥劑到貨，會請獸醫師指導園區的動物照護員處理。

陳宥丞也提醒，經費不足也該向市長蔣萬安爭取使用預備金，他也會來協助。

