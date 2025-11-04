新店碧潭大橋北側F單元區段徵收開發案 11/5下午2點舉行第2次公聽會

新北市府推動「新店碧潭大橋北側（F單元）區段徵收開發案」，地政局指出，將於11月5日下午2點在新北市新店區頂城市民活動中心舉行此案第2次事業計畫公聽會。圖為土地現況。（新北市地政局提供）

新北市府推動「新店碧潭大橋北側（F單元）區段徵收開發案」，地政局指出，將於11月5日下午2點在新北市新店區頂城市民活動中心舉行此案第2次事業計畫公聽會，將針對計畫內容、區段徵收作業流程、重要時程與注意事項等再次說明，並將針對9月24日公聽會暨地上物查估前說明會相關陳述意見回應，也會聽取土地所有權人、相關權利人及利害關係人意見。

地政局表示，新店碧潭大橋北側（F單元）位於北二高與碧潭大橋岔口北側、高速公路用地以東、新店溪河川治理計畫區域線以西，總面積約21.76公頃，現況多為砂石場、雜林草地，區內土地所有權人約150多位，建築物約180多間。

地政局指出，此案開發後，規劃提供9.5公頃住宅區、1.69公頃商業區、2座公園、2處綠地，交通規劃結合鄰近碧潭大橋、北二高、安坑交流道，另區內留設1.2公頃社會福利設施用地，規劃興闢社會住宅使用，預計可提供1300戶。

地政局表示，詳細資訊可於專案網站查詢，公聽會也將全程同步在專網直播區裡直播，另外，為使土地繼承人了解自身權益並提早處理產權問題，新店地政事務所當天也會前往提供未辦繼承案件及防詐騙諮詢服務。

