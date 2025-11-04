為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新店碧潭大橋北側F單元區段徵收開發案 11/5下午2點舉行第2次公聽會

    2025/11/04 15:29 記者黃子暘／新北報導
    新北市府推動「新店碧潭大橋北側（F單元）區段徵收開發案」，地政局指出，將於11月5日下午2點在新北市新店區頂城市民活動中心舉行此案第2次事業計畫公聽會。圖為土地現況。（新北市地政局提供）

    新北市府推動「新店碧潭大橋北側（F單元）區段徵收開發案」，地政局指出，將於11月5日下午2點在新北市新店區頂城市民活動中心舉行此案第2次事業計畫公聽會。圖為土地現況。（新北市地政局提供）

    新北市府推動「新店碧潭大橋北側（F單元）區段徵收開發案」，地政局指出，將於11月5日下午2點在新北市新店區頂城市民活動中心舉行此案第2次事業計畫公聽會，將針對計畫內容、區段徵收作業流程、重要時程與注意事項等再次說明，並將針對9月24日公聽會暨地上物查估前說明會相關陳述意見回應，也會聽取土地所有權人、相關權利人及利害關係人意見。

    地政局表示，新店碧潭大橋北側（F單元）位於北二高與碧潭大橋岔口北側、高速公路用地以東、新店溪河川治理計畫區域線以西，總面積約21.76公頃，現況多為砂石場、雜林草地，區內土地所有權人約150多位，建築物約180多間。

    地政局指出，此案開發後，規劃提供9.5公頃住宅區、1.69公頃商業區、2座公園、2處綠地，交通規劃結合鄰近碧潭大橋、北二高、安坑交流道，另區內留設1.2公頃社會福利設施用地，規劃興闢社會住宅使用，預計可提供1300戶。

    地政局表示，詳細資訊可於專案網站查詢，公聽會也將全程同步在專網直播區裡直播，另外，為使土地繼承人了解自身權益並提早處理產權問題，新店地政事務所當天也會前往提供未辦繼承案件及防詐騙諮詢服務。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播