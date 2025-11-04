毆打高中生事件後桃市加強公車司機管理 秘密客頻率增至每月60次

桃園市上月22日發生桃園客運劉姓司機毆打黃姓高中生事件，議員黃家齊（右）4日質詢時，要求身為主管機關的桃市府，加強客運司機的管理。（擷取自桃園市議會直播畫面）

桃園市上月22日因投幣問題衍生爭議，發生桃園客運劉姓司機毆打黃姓高中生事件，劉姓司機已被開除並起訴，議員黃家齊今（4）日市政總質詢，要求身為主管機關的桃市府，加強客運司機的管理；交通局長張新福答詢，預計年底前完成全市790輛公車QRcode張貼，讓乘客即時反應意見，並將翻倍公車評鑑秘密客調查頻率，訪查司機工作情形，同時舉辦情緒、法治等教育訓練，也已請學校向學生宣導多採刷卡搭車，降低投現可能產生的狀況。

交通局說明，目前已於5大幹線113輛公車張貼完成，預計年底前全市790輛公車均會完成張貼，主要是讓乘客反映意見並即時改善，而交通局每個月約進行30次秘密客乘車抽查各路線公車營運狀況，本月起將增加頻率至每月60次，秘密客將訪查司機作業情況等。

此外，將舉辦公車司機教育訓練，提高服務態度、身心紓壓及法律等課程，緩解駕駛工作壓力、改善職場環境，已在10月31日、11月1日辦理2場乘客服務教育訓練、1場法律責任教育訓練，將陸續安排相關課程。

市長張善政也提到，大客車駕駛不足也是一大根源，市府持續招募鄰近縣市客運到桃園開闢新的路線，目前都在想法設法努力中；張新福表示，開放外縣市客運業者開闢路線一直都有在做，不會獨厚單一業者。

交通局進一步說明，目前外縣市客運業者計有統聯客運、三重客運、指南客運、金台通運、捷乘客運等，在這幾年陸續加入桃園市公車營運，桃園市「受訓即就業」計畫則持續招募駕駛，明年將推出2.0版本，提供較佳的獎勵與保障予公車駕駛，希望增加駕駛人數。

教育局表示，事件後將持續請學校向學生宣導，確認學生卡內金額後再上車，如要投現，也請讓司機確認後再投入，避免類似情事再次發生，另已請學校提醒乘車學生，之後如發生類似情況，應保持冷靜、避免當下發生衝突，後續藉由反映學校或教育局要求客運業者檢討改善。

桃市府交通局預計年底前完成全市790輛公車張貼QRcode，讓乘客反映意見並即時改善。（交通局提供）

