公托監視器雲端備份僅45日挨批！ 議員要求增至60天

議員顏若芳、林珍羽關注北市公托監視器雲端備份進度，認為規畫儲存45日「根本不夠」，第一召集人許淑華裁示，委員會決議要求社會局在兩週內，與中華電信確認公托監視器雲端備份擴充至60日，並在12月底完成建置。（記者孫唯容攝）

我國近期托嬰中心虐嬰狀況頻傳，甚至發生培諾米達幼兒園的狼師事件，監視器影像保存期限備受各界關注，北市社會局4日前往議會民政委員會工作報告，議員顏若芳、林珍羽關注北市公托監視器雲端備份進度，認為規畫儲存45日「根本不夠」，第一召集人許淑華裁示，委員會決議要求社會局在兩週內，與中華電信確認公托監視器雲端備份擴充至60日，並在12月底完成建置。社會局表示，尚需研議設備容量等問題，將再與中華電信溝通，儘速研議。

顏若芳表示，公托監視器公辦民營異地儲存影像，規劃今年有87處要建置，目前進度為何？社會局長姚淑文表示，87處已於10月底驗收完畢，11月可開始運作，目前儲存時間為45天，超過「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」 規定的30天。

許淑華、顏若芳雙雙認為45天遠遠不足，由於尚在托嬰中心的幼兒無法完整表達，面對不當對待事件沒有自主反應力，必須仰賴家長觀察，從事發生到揭露，往往容易超過45天，如果關鍵證據缺失會導致案件無法起訴。許淑華指出，目前法令規定是「至少30天」，本來就可以更多，是否應該增加到60天保存期限，較為妥適。

「社會局45天就可以將案件結案、調查完畢嗎？」議員林珍羽也直批，如果超過45天發現問題，是不是就查不到了？局長姚淑文回覆，確實會有這樣的情況發生。

顏若芳也舉例，2023年內湖某托嬰中心虐嬰案，3月爆發後直到5月才積極調查，光是流程就耗時2個月，經查部分監視器畫面已毀損；2024年的培諾米達幼兒園虐童案，爆發時加害人也已有多年犯行紀錄，顯見45日的影像儲存期限根本不足。她也強調，市長蔣萬安也是三寶爸，不要讓小孩哭聲變成台北市的交響樂，年底前把45天時間擴充到60日，才能真正織密北市幼童的安全防護網。

姚淑文表示，最主要是預算問題，需了解整體建置和目前需求，後續會做整體評估，找中華電信研議雲端容量是否能延長儲存時間，以及估算經費與預算，局處內部也會再做討論。許淑華則回批，預算一直都不是問題，第二預備金7億元目前還剩5億元，2周內和中華電信談擴充金額，送府簽報動用第二預備金，年底前完成60天擴充需求建置。

最終，民政委員會決議，請社會局與中華電信於2還內確認公托監視器雲端備份從45日擴充至60日及相關經費，並於12月底前完成建置。

社會局回應，依照中央法規規定托嬰機構現場影音資料應至少保存30日，至於雲端備份，中央已納入兒童托育法草案，雖新法尚未通過，北市已先委託中華電信建制公辦民營托嬰機構雲端備份，儲存45天畫面並於11月開始啟用，至於是否能保留至60天，尚需研議設備容量等問題，將再與中華電信溝通，儘速研議。

