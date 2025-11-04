台灣人體生物資料庫學會年會 聚焦建構AI國家主權

台灣人體生物資料庫學會年會今在高醫舉辦，高雄市長陳其邁（前排左5）、高醫大董事長陳建志（前排左4）、校長余明隆（前排左3）、高醫院長王照元（前排左2）都應邀出席。（圖由高醫提供）

台灣人體生物資料庫學會（TSBB）今（4）日於高雄醫學大學附設中和紀念醫院舉辦年會暨建構AI國家主權研討會，集結產官學研界專家，共議健康資料治理與AI主權的前瞻發展，高雄市長陳其邁於致詞時亦提及台灣生成式主權的AI倡議。

TSBB年會今年以聚焦「未來健康，資料先行」為主題，會議由學會理事長、中央研究院院士楊泮池主持，他指出，本次論壇特別邀集中央研究院、行政院、環境部、高雄市政府及多家醫學中心與企業代表，共同研討公衛醫療大數據、主權式AI平台及醫療淨零轉型等重要議題。前副總統陳建仁亦親臨會場，頒授榮譽理事證書予行政院政務委員吳誠文，象徵台灣在AI倫理與健康資料治理的持續深化。

高雄市長陳其邁致詞發表「台灣生成式主權AI倡議」，強調在AI浪潮下，健康資料已成國家級戰略資產，唯有兼顧合法、合規與高信任度的治理機制，方能確保數據應用的倫理性與公共福祉。主權AI的效益也已延伸到最重要的智慧醫療領域，高市府透過結合在地醫療體系與AI/IoT/雲端技術，從疾病預防、診斷輔助到長期照護，積極建立具備可擴散、可驗證、可輸出特性的智慧健康治理體系。

高醫院長王照元以「健康高雄2030」為題發表專題演講，分享高醫在AI臨床應用與健康數據治理的實踐經驗，包括乳房攝影影像品質檢測、氣管內管異常警示與心因性猝死預警等AI模型成果，展現醫學中心以臨床為本、兼顧倫理法制的創新能量。

台灣人體生物資料庫學會秘書長林瑞珠（左起）、榮譽理事長何弘能、理事長楊泮池與高醫院長王照元與會中合影。（圖由高醫提供）

