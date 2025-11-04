新北大巨蛋如火如荼 小巨蛋進度何在？侯友宜：預計12月第3度招標

新北市長侯友宜今日赴新北市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

新北市政府規劃在板橋第二運動場推動「小巨蛋」BOT案，2度招商失敗，市議員石一佑今（4）日在市政總質詢中詢問小巨蛋推動進度。市長侯友宜、體育局長洪玉玲指出，市府正在調整招商方式，因潛在廠商意見也要納入招標文件，市府已拜訪了13家潛在廠商，預計12月第3度招標，大巨蛋、小巨蛋都會「孵」出。

石一佑質疑，市府是否因招商條件說明不清，導致招商困難？首度招商居然是有人壽業者來投標，第二度招商則是無人投標，市府今年6月10日舉行招商說明會，但遲無法確認第3度招標，究竟是招商條件說明不清以生誤會，還是因為私人土地產權問題導致廠商興趣缺缺？

侯友宜、洪玉玲表示，第一次廠商來申請，但企劃書與原公告內容有差異，因此透過甄審程序不予列為最優申請人，第二次招商確實無人投標，市府持續透過招商說明會、拜訪上市上櫃潛在廠商徵詢意見，意見也要納入招標文件中，預計12月第3次招標，期間也同步處理土地問題。

侯友宜也強調，第一次招標有廠商願意投標，就代表土地問題沒有讓廠商卻步。

