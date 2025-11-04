為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    王美惠關切豬肉禁令何時解除 卓榮泰：盼週末能吃到滷肉飯

    2025/11/04 15:14 記者謝君臨／台北報導
    行政院長卓榮泰4日赴立法院施政報告並備詢。（記者塗建榮攝）

    行政院長卓榮泰4日赴立法院施政報告並備詢。（記者塗建榮攝）

    民進黨立委王美惠今於立法院質詢時，關切非洲豬瘟疫情防治、對於產業與民生的衝擊，以及解封後政府要注意豬價波動，不能崩盤等議題。王並詢問行政院長卓榮泰：「何時能解除禁宰、禁運政策？」對此，卓回應指出，中央應變中心最快將於明日做出決定，「希望週末大家就能吃到排骨飯、滷肉飯。」

    台中市1處使用廚餘的養豬場，日前爆發豬隻異常死亡，經農業部獸醫研究所檢出非洲豬瘟陽性，為避免疫情擴散，全台豬隻禁運、禁宰至6日中午。

    立法院院會今續邀請卓榮泰率部會首長進行施政總質詢。王美惠質詢指出，台灣出現非洲豬瘟案例，防疫措施雖屬必要，但禁宰、禁運的衝擊已延伸至整條食物鏈與市場價格；傳統市場肉販、小吃攤商被迫停業，雞肉價格更在10天內上漲10%，行政院應責成經濟部等研議補助與紓困辦法，協助產業與攤商度過難關。

    對此，卓榮泰表示，目前中央應變中心正針對疫情與解禁時程進行研議，最快明天會有定案。他也說，若能順利解封，行政院將同步啟動兩項配套措施：第一，針對一級生產鏈，提供補償機制；第二，解封後，採取豬肉總量管制，穩定市場供應與價格。

    此外，王美惠指出，國民年金「老年基本保證年金」18年僅調漲1049元，追不上物價上漲，長輩生活壓力仍大。她也警告中國吸收退役軍人當共諜、利用偷渡客滲透台灣，要求強化國安。

    卓榮泰回應，行政院將檢討整體社會福利制度，從出生到老年建立完整依托，並重申對來自中國的偷渡行為採取零信任態度，持續強化防滲透作為。

    民進黨立委王美惠於立法院院會質詢行政院長卓榮泰。（王美惠國會辦公室提供）

    民進黨立委王美惠於立法院院會質詢行政院長卓榮泰。（王美惠國會辦公室提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播