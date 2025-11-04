王美惠關切豬肉禁令何時解除 卓榮泰：盼週末能吃到滷肉飯

行政院長卓榮泰4日赴立法院施政報告並備詢。（記者塗建榮攝）

民進黨立委王美惠今於立法院質詢時，關切非洲豬瘟疫情防治、對於產業與民生的衝擊，以及解封後政府要注意豬價波動，不能崩盤等議題。王並詢問行政院長卓榮泰：「何時能解除禁宰、禁運政策？」對此，卓回應指出，中央應變中心最快將於明日做出決定，「希望週末大家就能吃到排骨飯、滷肉飯。」

台中市1處使用廚餘的養豬場，日前爆發豬隻異常死亡，經農業部獸醫研究所檢出非洲豬瘟陽性，為避免疫情擴散，全台豬隻禁運、禁宰至6日中午。

立法院院會今續邀請卓榮泰率部會首長進行施政總質詢。王美惠質詢指出，台灣出現非洲豬瘟案例，防疫措施雖屬必要，但禁宰、禁運的衝擊已延伸至整條食物鏈與市場價格；傳統市場肉販、小吃攤商被迫停業，雞肉價格更在10天內上漲10%，行政院應責成經濟部等研議補助與紓困辦法，協助產業與攤商度過難關。

對此，卓榮泰表示，目前中央應變中心正針對疫情與解禁時程進行研議，最快明天會有定案。他也說，若能順利解封，行政院將同步啟動兩項配套措施：第一，針對一級生產鏈，提供補償機制；第二，解封後，採取豬肉總量管制，穩定市場供應與價格。

此外，王美惠指出，國民年金「老年基本保證年金」18年僅調漲1049元，追不上物價上漲，長輩生活壓力仍大。她也警告中國吸收退役軍人當共諜、利用偷渡客滲透台灣，要求強化國安。

卓榮泰回應，行政院將檢討整體社會福利制度，從出生到老年建立完整依托，並重申對來自中國的偷渡行為採取零信任態度，持續強化防滲透作為。

民進黨立委王美惠於立法院院會質詢行政院長卓榮泰。（王美惠國會辦公室提供）

