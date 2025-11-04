外婆帶孫女玩「黏土手作」媽見帳單超傻眼：成品1隻破萬元

外婆帶孫女體驗黏土手作，作品竟要1萬800元，讓媽媽超傻眼。示意圖。（資料照）

外婆帶孫女出門玩黏土，結果讓媽媽差點心臟爆擊！一名網友昨（3日）透露，外婆近日帶讀幼兒園的女兒外出時，被一家百貨的黏土教室的作品吸引，寵孫心切的外婆立刻儲值點數讓孫女體驗。雖然作品相當精緻，沒想到事後一算竟花了1萬800元，讓外婆傻眼又自責。貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。

網友在Dcard分享說，讀幼稚園的女兒近日被外婆帶出門時，經過一家百貨的黏土手作教室，女兒當下吵著想玩，外婆也認為能激發創意，便當場購買課程讓孫女體驗。作品帶回家後果然精緻，但原PO詢問價錢後才發現，原來教室採「先儲值再扣點」方式，一點約600元，而這隻黏土人則需用18點，換算下來總價竟高達1萬800元，讓外婆十分傻眼又自責。

原PO解釋，店員確實有告知外婆店內的點數制度，但因不熟悉換算方式，以為與其他黏土課程差不多、約1000元左右，沒想到最後竟超過1萬元，因此讓她相當懊惱，也擔心可能會給孫女帶來錯誤的價值觀。對此，原PO也提醒網友，「儲值或使用前最好先算清楚，不然光聽幾點，金額很容易搞錯的」。

貼文曝光後，引起網友熱議，「難怪小時候我央求N次，我媽一直說很貴只能去公園玩沙畫」、「這種真的好貴，以前先生也帶女兒做過一次，我當下聽到價錢真的嚇死，但我們是沒有儲值，你這已經是儲值後的價格，真的不便宜啊」、「每次都覺得這種東西只要店員沒有「詳細解說」，實際花費金額都跟詐欺沒什麼兩樣」、「明明可以直接搶，還是給妳一個黏土」。

