為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    診所門口掛「前北一女家長會長」他困惑問一句…網友神解析！

    2025/11/04 17:27 即時新聞／綜合報導
    律師在診所外看到醫生自介列出「前北一女中家長會會長」，引發網友熱議。示意圖。（資料照）

    律師在診所外看到醫生自介列出「前北一女中家長會會長」，引發網友熱議。示意圖。（資料照）

    不少民眾看診時，總會順便瞄一眼醫生的學經歷，不過，一名律師近日卻在診所門口看見，有醫生掛著「前北一女中家長會長」頭銜，讓他滿頭問號。貼文曝光後，引起許多網友討論，不少人笑稱這項頭銜其實暗藏著「社交實力」，象徵人緣廣、人脈深，甚至比醫學院名校背景還讓人放心。

    一名律師在社群平台Threads發文說，近日前往診所看醫生時，注意到玻璃上張貼的醫生經歷除了駐診醫院、牙醫學會會員等專業資歷外，最下方竟寫著「前北一女中家長會會長」，讓原PO忍不住直問，「這樣的經歷很厲害嗎？」

    貼文曝光後，立刻引起網友討論，「這完全不是『炫耀』那麼簡單，能當上北一女家長會長，背後是人格信用、圈層認可、資源與協調力的總和，領導力通常也不會差。絕不是外界以為那種「捐錢就好」能換到的位置。乍看和本業無關，但在開業醫界其實非常關鍵。在地信任，是醫療最重要的本錢。這不是頭銜，是能耐的象徵」、「如果你看過競選時的廝殺，就知道真的不簡單了，跟一般高中求你出來當是不一樣的」、「能在眾多家長中脫穎而出，必然是人中龍鳳」。

    另外，也有網友分享，「認識前後屆約十位北一女家長會長，每一位都是盡心盡力，想要知道家長會長累不累，可以自己加入志工隊看看，無需任何資格」、「就我知道的，北一女家長會長勞心勞力，而且一堆優秀學生的家長盯著看，的確能寫在經歷上」、「不單是經濟能力，還有在地方跟學校做許多事，甚至帶頭捐款，通常吃力不討好，也不太好當，完全公益性質」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播