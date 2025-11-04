診所門口掛「前北一女家長會長」他困惑問一句…網友神解析！

律師在診所外看到醫生自介列出「前北一女中家長會會長」，引發網友熱議。示意圖。（資料照）

不少民眾看診時，總會順便瞄一眼醫生的學經歷，不過，一名律師近日卻在診所門口看見，有醫生掛著「前北一女中家長會長」頭銜，讓他滿頭問號。貼文曝光後，引起許多網友討論，不少人笑稱這項頭銜其實暗藏著「社交實力」，象徵人緣廣、人脈深，甚至比醫學院名校背景還讓人放心。

一名律師在社群平台Threads發文說，近日前往診所看醫生時，注意到玻璃上張貼的醫生經歷除了駐診醫院、牙醫學會會員等專業資歷外，最下方竟寫著「前北一女中家長會會長」，讓原PO忍不住直問，「這樣的經歷很厲害嗎？」

貼文曝光後，立刻引起網友討論，「這完全不是『炫耀』那麼簡單，能當上北一女家長會長，背後是人格信用、圈層認可、資源與協調力的總和，領導力通常也不會差。絕不是外界以為那種「捐錢就好」能換到的位置。乍看和本業無關，但在開業醫界其實非常關鍵。在地信任，是醫療最重要的本錢。這不是頭銜，是能耐的象徵」、「如果你看過競選時的廝殺，就知道真的不簡單了，跟一般高中求你出來當是不一樣的」、「能在眾多家長中脫穎而出，必然是人中龍鳳」。

另外，也有網友分享，「認識前後屆約十位北一女家長會長，每一位都是盡心盡力，想要知道家長會長累不累，可以自己加入志工隊看看，無需任何資格」、「就我知道的，北一女家長會長勞心勞力，而且一堆優秀學生的家長盯著看，的確能寫在經歷上」、「不單是經濟能力，還有在地方跟學校做許多事，甚至帶頭捐款，通常吃力不討好，也不太好當，完全公益性質」。

