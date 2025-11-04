為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    肉品市場預計7日開市 苗栗縣提前規劃增量屠宰3成

    2025/11/04 15:03 記者彭健禮／苗栗報導
    台中梧棲爆發非洲豬瘟疫情，農業部依最新疫情狀況，內部評估肉品市場預計可於7日開市。為因應屆時買氣熱潮，苗栗縣肉品市場今（4）日表示，已提前準備，規劃增量3成至900頭，並提早拍賣、屠宰作業，隔日供給消費者新鮮溫體豬肉。

    台中梧棲一家廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，全國豬隻自上個月22日起15天禁宰、禁運。苗栗縣政府全面配合中央防疫政策，今天縣務會議也持續追蹤關注此議題。

    苗栗縣肉品市場指出，農業部依最新疫情狀況，內部評估肉品市場預計可於7日開市，肉品市場也提前規劃，並經徵詢承銷商意願，預計7日準備900頭豬隻拍賣，其中黑豬500頭、白豬400頭，比平日約700頭，增加近3成。原本下午1點開拍，當天提前至上午11點半，屠宰作業也由晚間9點半提早至8點，供應隔天早市的需求。

    農業處報告，因應非洲豬瘟疫情，苗縣10月31日起已全面禁止使用廚餘養豬，並與衛生、環保、肉品市場等單位成立聯繫群組，隨時保持資訊暢通；縣內豬隻疫調結果，皆健康狀況良好，同時與衛生、警察局聯合稽查違法屠宰及販售情事，及與環保局、動防所稽查縣內登記廚餘養豬場及其畜牧場。

    環保局說明，苗縣廚餘產生量每日約50噸，縣內區域型廚餘堆肥處理設施量能約每日47.7公噸，另轄內再利用機構處理量每日約5噸，整體處理量能共計52.7公噸，尚能因應。

