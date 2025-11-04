為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    每週查核廚餘養豬場 環境部：各縣市環保機關皆依規定進行

    2025/11/04 15:04 記者黃宜靜／台北報導
    台中爆發非洲豬瘟疫情後，環境部表示，全國各地方環保機關都依規定每週查核廚餘養豬場。（資料照，記者黃宜靜攝）

    台中爆發非洲豬瘟疫情後，環境部表示，全國各地方環保機關都依規定每週查核廚餘養豬場。（資料照，記者黃宜靜攝）

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，環境部要求各縣市每週至少查核1次廚餘養豬場；環境部強調，因各地方環保機關於查核完後，須將查核情形建置於環境部環保稽查處分管制系統（EEMS），以利後續管理，因此造成查核日期與資料鍵入的時間差，進而導致資料統計落差；目前，全國各地方環保機關均依規定的查核頻率進行查核，並無有落後。

    環境部表示，針對此次非洲豬瘟疫情，環境部於10月23日函頒「地方環保機關於非洲豬瘟疫情期間應變稽查廚餘再利用養豬場計畫」，請地方環保機關就轄內列管的廚餘養豬場每週至少查核1次，第1週查核區間為10月23日到30日止，各縣市皆100%完成，目前尚在執行第2週稽查期間，區間為10月31日至11月5日止。

    為督促地方環保機關確實落實上傳，環境部表示，每天都有專人統計，並公布各地方環保局辦理情形，截至目前，全國各地方環保機關都有依規定的查核頻率，進行查核，並無有落後。

    環境部強調，部分縣市，如屏東縣主動加強查核頻率，已經提早進展到第3輪，和中央規定11月6日將開始第3輪日期略有不同，已協調統一日期；至於部分略落後縣市已承諾將盡速完成。

