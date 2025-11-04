胡麻季香氣巡禮登場 台南4產區接力品味「幸胡之味」

台南胡麻季「幸胡之味」活動將於11月8日在善化區農會熱鬧登場。（記者王姝琇攝）

台南胡麻季「幸胡之味」活動將於11月8日在善化區農會熱鬧登場，緊接著連續3週將陸續於西港、佳里與安定等地接力，串成「香氣巡禮」的農遊盛會，邀民眾走訪產地、感受台南胡麻的香氣魅力與在地農業文化。

農業局長李芳林指出，台南市胡麻種植面積約1215公頃，占全台約68％，為國內主要產地，佳里、安定、善化及西港等主要產區，長期推動胡麻契作及加工，從產地到餐桌，縮短食物里程，保留胡麻天然香氣與風味，香氣濃郁更勝進口產品。

本週末將迎來為期連續3週的胡麻盛宴，首場11月8日在善化區農會，接續為11月15日在佳里體育公園、11月15、16日連續2天在西港區農會後營倉庫，以及11月22日在安定區公所西側停車場旁，每一場活動皆有各區獨特的胡麻產品展售及優惠。

善化場推出購買善化區農會胡麻產品滿1000元即可獲得100元園遊券1張，還有1500份土魠魚海鮮麻油麵羹，另規劃胡麻榨油、芝麻醬、棉花糖等DIY體驗、農特產品展售市集。佳里場規劃胡麻Q餅親子DIY活動、發送胡麻寶寶氣球，搭配在地青農及商圈等農產品展售，並免費提供限量胡麻香腸、麻油甜甜圈、麻油雞湯、胡麻冰淇淋等美食。

西港場免費提供限量麻油雞、芝麻包子、芝麻霜淇淋等胡麻美食，活動期間購買農會產品滿額送限量好物及摸彩券。現場安排青農、美食及文創攤位市集。安定場有市集展售、麻油椪餅蛋DIY、陶瓷彩繪DIY及胡麻造型秀，增加活動趣味性，另也免費提供限量麻油雞飯。

市長黃偉哲表示，台南為全台胡麻最大產區，胡麻亦是本市重要特色農產之一。適逢胡麻產季，邀請民眾把握此次活動機會，不僅能選購優質、優惠的國產胡麻產品，也能以行動支持在地產業發展，品味台南的幸福滋味。

台南胡麻4大主要產區暨農會接力推出胡麻季精彩活動內容。（記者王姝琇攝）

手作胡麻特色小點。（記者王姝琇攝）

