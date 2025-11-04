為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新竹徵才11/7巨城見 41廠商釋2516個職缺

    2025/11/04 14:53 記者蔡彰盛／新竹報導
    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心將辦理現場徵才活動。（圖由市府提供）

    為協助新竹地區民眾找到理想工作，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心辦理現場徵才活動，於7日上午11點至下午4點，在遠東巨城購物中心1樓噴水池廣場舉辦2025新竹地區「歲末搶好職，職涯先卡位」現場徵才活動，邀集41家廠商，釋出2516個職缺，歡迎民眾踴躍參加，把握在地就業良機，凡參加本次活動並填寫求職登記表者，可獲得限量文件手提袋，且不只找工作還能抽大獎，面試越多中獎機會越高，抽獎總價值超過萬元。

    本次參與企業陣容堅強，科技業及連鎖餐飲服務業各占5成，包括科技大廠緯創資通、頎邦科技、宜特科技、景碩科技，知名餐飲業龍頭鼎泰豐、饗賓、王品、瓦城及日系服飾品牌UNIQLO等多家知名企業，職缺涵蓋系統研發、製程工程師、專案經理、行銷企劃、專業主廚、客服人員及門市人員等多項職類，而參與企業為招募優質人才紛紛祭出高薪搶才，專精廠務工程的宇辰科技招募客服、PLC、圖控、軟體及監造工程師薪資上看75K，知名餐飲龍頭鼎泰豐招募料理廚師起薪58K，三友藥妝招募正職藥師起薪70K，且多家廠商開出破百職缺來搶人才，另外有彈性工作需求的朋友也不用擔心，現場釋出近500個兼職職缺，歡迎有求職、轉職及兼職需求的民眾前來尋覓好頭路。

    現場設有「職涯諮詢專區」，透過職涯諮詢師提供求職者履歷健檢及面試技巧諮詢，輕鬆錄取理想工作，升級求職技能。另外，活動當日適逢節慶立冬，傳統上是財氣聚集且大進補的好日子，現場提供精油滾珠棒、養身茶包、泡腳包及視障按摩來為求職者立冬大進補，活動皆為現場報名，歡迎有興趣的求職者即早到現場預約。

