議員憂霧峰掩埋場廚餘水污染阿罩霧圳 中市水利局：目前沒有

多位市議員擔心霧峰廚餘水會污染水源。（記者蘇金鳳攝）

台中市政府對非洲豬瘟處理遭質疑手忙腳亂，民進黨市議員陳俞融今日在市議會批，霧峰掩埋場廚餘亂葬，惡臭薰天，環保局雖表示有鋪不透水布，但是出現是有廚餘水流出，擔心是阿罩霧圳遭污染，要求市府要水質的監測。

水利局長范世億表示，有關阿罩霧圳部分，中央農田水利署都有對取水口定期監測，目前沒有污染，至於掩埋場有無滲出水，則還要再觀察。

民進黨市議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、謝家宜、張芬郁、蕭隆澤等人今日在市議會擔心日前市府因廚餘暫禁止餵食豬而送到掩埋場，霧峰掩埋場產生的廚餘水出的問題。

陳俞融表示，環保局長陳宏益曾在議會表示，廚餘掩埋場都依照中央指引，有鋪設「不透水布」，只留一個坑傾倒。結果霧峰掩埋場現場一看，出現滲水的現象、甚至在冒泡。

陳俞融質疑，霧峰掩埋場旁邊就是烏溪、阿罩霧圳！這些污水滲入土壤，難道不會污染地下水、河流？難道不會威脅下游的灌溉用水與飲用水安全嗎？掩埋場會不會污染河川？

陳俞融批評，從農業局的防疫破口，到環保局的廚餘亂葬、公然說謊，盧市長的市府團隊根本是「整組害了了」。

