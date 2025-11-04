桃園捷運徵維修技術員 有證照就免筆試

桃園大眾捷運公司招募維修技術員，有相關證照可免筆試。（桃園大眾捷運公司提供）

桃園捷運綠線預計於明年底部分開通營運，桃園大眾捷運公司為強化系統維護能量與人力儲備，即日起公開招募「維修類技術員」，且凡具相關專業技術士證照者，通過資料審查後可免筆試直接參加口試，誠摯邀請具備技術專長、熱愛交通運輸事業的人才加入桃捷團隊，打造更安全、可靠的捷運服務。

桃捷公司表示，本次招募的維修類技術員有一般類、軌道類、土木類、資訊類等4大類，一般類主要負責捷運綠線電聯車、供電、月台門、電扶梯、水電、消防、環控、號誌、通訊、監控等設備的保養與檢修。軌道、土木及資訊類別負責軌道維修、土建設施與行控系統監控等設施維護，錄取人員須配合輪班，確保捷運系統全天候安全運作。

報名資格為國內外高中（職）以上畢業，並須具備任一專業證照，如工業電子、工業配線、冷凍空調、升降機裝修、消防設備士、堆高機操作、CCNA網路工程師、ISO27001資訊安全主導稽核員等。甄試方式為「證照審查」及「口試」，通過審查者將以電子郵件通知口試時間，口試地點為桃捷公司青埔機廠（桃園市大園區領航北路四段251號）。

桃捷公司指出，維修技術員屬公司營運核心職務，不僅具備穩定的公營事業保障，也享有優渥的薪資與福利。新進人員需依勞動契約通過完整試用期後才正式錄用。試用期前90日，月薪約為3萬4600元，通過試用考核後調整至約3萬8300元，另視營運盈餘發給績效獎金，各項獎金全年最高可達4.4個月。

桃捷公司強調，招募報名即日起至11月14日止，請應徵者至桃捷公司官網下載履歷表，並將履歷、自傳、學歷與證照影本寄送至人力資源處電子信箱： recruit@tymetro.com.tw。資格審查通過者將另行通知口試，通過者於12月起依用人需求陸續進用。

