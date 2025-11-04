為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    優化人行道 竹北半年改善27處、4公里長

    2025/11/04 14:48 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣竹北市公所今年3月到9月致力推動境內人行道鋪面的改善，號稱歷年規模最大的1次。（圖由竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市公所推動人本交通環境，以行人、娃娃車跟輪椅使用者為優先的政策，從今年3月到9月，半年投入超過6000萬，改善了全市27處人行道，優化的面積近萬平方公尺、實際改善路長共4公里，是歷年改善人行道鋪面最多的一次。

    市長鄭朝方說，公所近年全面盤點人行空間，持續調整路口視野、優化通行動線，推動行人優先成為竹北交通的「品格」。

    其中，全台街頭慣見的電箱、電信箱這類「大路霸」，或行道樹樹根禍害人行道的現象。經跟管線單位協調後，市公所便積極推動電箱遷移與整併、行道樹樹根整理工作，終於慢慢把前述4公里長的人行路段還給行人，後續又導入城市系統管理概念，讓這些被改造過的竹北街景顯得更加整齊、有質感，慢慢符合現代都市應有的樣貌。

    他說，公所今年施作的人行道，從十興里莊敬北路南下車道側，到中興、北興、東平、新崙、隘口、福德乃至興安里嘉勤北路等路段，共有8里、4000公尺長獲得了改善。而隨著這些改善工程的完竣，使用人行空間的市民也有增多趨勢，行人、輪椅族以及推娃娃車的家長們也因此有更安全、順暢的步行環境。

