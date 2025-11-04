為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    通勤族哀號！ 公館圓環新政策再掀罵聲 網酸「沒有更塞只有最塞」

    2025/11/04 15:39 即時新聞／綜合報導
    公館圓環示意圖。（資料照）

    自台北市政府拆除公館圓環、填平公車專用地下道後，引發通勤族抱怨。台北市交工處今宣布，羅斯福路南往北11月8日起7點至9點禁止左轉，消息曝光引發不少網友議論，有網友酸說「沒有更塞，只有最塞，讓全部都塞就能掩蓋原本的問題」。

    台北市議員苗博雅今日發文提到，「車潮壅塞難解，蔣市府宣布：公館圓環遺址羅斯福路南往北7點至9點，禁止左轉往福和橋」，接著補充「蔣市府：7-9上班時間，羅斯福路南往北要走福和橋，汽車先右轉到台科大門口迴轉，再往福和橋。機車兩段式左轉」。

    網紅徐閉也發文嘲諷道「我真的要笑死，就說我們萬安公子才不管你們新北市外國人的死活」。

    許多網友看到PO文後相繼留言表達不同看法，有人說「講不聽真的專業！這麼厲害的步數，只有他的團隊想得出來......我輸慘了」、「乾脆禁止新北人來往台北」、「沒有更塞，只有最塞，讓全部都塞就能掩蓋原本的問題？」、「不如按照身分證尾數上班」、「蔣不聽覺得不管怎麼惡整天龍人他還是會當選」、「會不會最後乾脆發佈，那裡是行人徒步區，就再也沒有塞車問題了」。

    相關新聞請見︰

    公館圓環又改！羅斯福路南往北11/8起7-9點禁止左轉

