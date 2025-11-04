「挖土機超人」林鴻森符合3條件 桃市府：明年春祭入祀忠烈祠

「挖土機超人」林鴻森3條件全符合，桃園市政府證實明年春祭入祀忠烈祠。（桃市民政局提供）

被稱為「挖土機超人」的桃園市全福工程行負責人林鴻森（48歲）月前動員重機具，主動投入花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流致光復鄉重災搶救，連續8天不眠不休，過程中左腳被刺傷仍強忍痛苦，因受傷感染就醫時引發敗血症於中秋夜不治。桃園市政府民政局今（4）日證實，林鴻森符合褒揚條例所定「冒險犯難，忠貞不拔，壯烈成仁」，確定明年春祭入祀忠烈祠。

民政局禮儀事務科長游琇茹表示，全福工程行已故負責人林鴻森救災受傷辭世，市府向內政部提出褒揚令及入祀忠烈祠申請，為表彰林鴻森的貢獻，總統府於10月22日告別式上頒發褒揚令。另有關申請入祀忠烈祠一事，內政部前於10月30日函覆市府，經行政院審定林鴻森的事蹟，符合褒揚條例第2條第5款「冒險犯難，忠貞不拔，壯烈成仁者」。

請繼續往下閱讀...

游琇茹說，另依褒揚條例第5條「受褒揚人事蹟合於第2條第1款、第2款者逝世後，或合於第5款者，得入祀國民革命忠烈祠或地方忠烈祠」，復依忠烈祠祀辦法第6條第3項規定，同意林鴻森入祀原籍地忠烈祠，市府將於明年忠烈祠春祭，辦理林鴻森烈士入祀，以表彰其壯烈成仁、扶危拯溺之精神。

「挖土機超人」林鴻森3條件全符合，桃園市政府證實明年春祭入祀忠烈祠。（桃市民政局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法